5 Ottobre 2024

‘In campo con Flavio’ – Lipsia-Juventus: partita spettacolare alla Red Bull Arena

Champions League

Alla Red Bull Arena di Lipsia si è giocato un affascinante incontro tra Juventus e Lipsia, valido per la seconda giornata di Champions League. Dopo il successo di tutte le altre squadre italiane, escluso il Bologna, la Juve parte favorita e potrebbe ottenere 3 punti molto importanti.

Il Lipsia inizia la partita con le idee chiare, puntando sulle sue due punte di diamante, Šeško e Openda, sempre capaci di creare pericoli. La Juventus, invece, cerca la dinamicità di Yildiz e la capacità di finalizzazione di Vlahović. Tuttavia, l’inizio è subito in salita per la squadra di Allegri, costretta a due cambi dopo appena 12 minuti. Nico González lascia il campo per un problema muscolare, mentre Bremer subisce una rottura del crociato sinistro, un infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione. Entrano Conceição e Gatti.

Nonostante le difficoltà, la Juventus sembra più pimpante e cerca di allargare il gioco. Al 30’, però, arriva l’1-0 per i padroni di casa. Dopo uno splendido lancio di Openda dal centrocampo, Šeško stoppa magnificamente il pallone e con un sinistro potente lo manda sotto la traversa, battendo Perin e portando in vantaggio il Lipsia.

Il primo tempo si chiude con il Lipsia in vantaggio, mentre la Juventus fatica a reagire.

La ripresa: colpi di scena e rimonta

Nel secondo tempo, la partita si fa più vibrante. Al 50’, Vlahović pareggia con una girata perfetta su cross di Cambiaso, riportando la Juventus sul livello del mare. Tuttavia, appena 9 minuti più tardi, Di Gregorio si fa espellere per un fallo di mano fuori area, negando una chiara occasione da gol a Openda. Il VAR conferma il cartellino rosso e sulla punizione successiva c’è un tocco di mano in area da parte di Douglas Luiz. L’arbitro, dopo un’altra revisione al VAR, assegna il rigore. Šeško non sbaglia dal dischetto, riportando il Lipsia in vantaggio per 2-1.

Quando la partita sembra ormai chiusa, al 68’ Vlahović si inventa un gol straordinario: un tiro a giro da fuori area che ricorda le celebri conclusioni di Del Piero. La palla si infila sotto l’incrocio dei pali, regalando ai bianconeri il 2-2.

Conceição: il protagonista inatteso

La Juventus continua a sorprendere e, al 75’, Conceição, arrivato in prestito dal Porto, si mette in luce con un’azione personale incredibile. In mezzo a due difensori, il giovane attaccante riesce a mantenere il possesso e a insaccare con precisione battendo Gulácsi. Un gol pazzesco che porta la Juve in vantaggio per 3-2.

Il Lipsia tenta un ultimo assalto, ma la Juventus si chiude in difesa e riesce a mantenere il risultato. Con questa vittoria, i bianconeri salgono a 6 punti nella fase a gironi della Champions League, mentre il Lipsia rimane a quota zero.

