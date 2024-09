30 Settembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Udinese-Inter: Frattesi e Lautaro regalano la vittoria ai nerazzurri

Serie A

Al Bluenergy Stadium di Udine si gioca Udinese-Inter. Un match che vede entrambe le squadre reduci da una sconfitta: l’Udinese ha perso 3-0 contro la Roma lo scorso weekend, mentre l’Inter è stata sconfitta per 1-2 dal Milan. L’Inter cerca di ritrovare il sorriso, mentre l’Udinese deve tentare di tenere testa ai nerazzurri, che restano i favoriti.

La partita inizia subito con il gol dell’Inter. Dopo appena 43 secondi, i nerazzurri sbloccano il risultato con Frattesi. L’ex centrocampista del Sassuolo, dopo una carambola, riesce a insaccare alle spalle di Okoye con un mancino velenoso che sorprende il portiere nigeriano.

L’Inter si sente sicura e continua ad attaccare come se il risultato fosse ancora sullo 0-0. L’Udinese, però, non si scoraggia e prova ad alzare il baricentro. Tuttavia, l’Inter spreca troppe occasioni; una delle criticità su cui Inzaghi dovrà lavorare è il cinismo. Come spesso accade nel calcio, gol mancato, gol subito. Infatti, l’Udinese si spinge in avanti sul finale del primo tempo, creando due pericolose occasioni con Lovric. Poi, al 37’, trova il pareggio con Kabasele. Il difensore, ex Watford, spizza di testa un pallone proveniente dalla destra e lo piazza sul secondo palo, battendo Sommer, incolpevole nell’occasione.

L’Inter, però, non si arrende e torna in vantaggio proprio sul gong del primo tempo. Dopo un cross di Dimarco, Lautaro Martinez prima liscia il pallone con il sinistro, ma poi non sbaglia con il destro, sfruttando un rimpallo su Bijol. Il primo tempo si conclude così con l’Inter avanti 2-1.

La seconda frazione riprende con l’Inter che continua a spingere, mentre l’Udinese tenta di difendersi e di arginare gli attacchi degli interisti. Tuttavia, la squadra guidata da Runjaic non riesce a contenere gli avversari e l’Inter trova il gol dell’1-3 ancora con Lautaro. Dopo un’ottima palla di Thuram, l’argentino fredda Okoye con un destro preciso.

L’Inter sembra in pieno controllo della partita. Dopo il terzo gol, i ritmi si abbassano e Inzaghi decide di fare entrare alcuni giocatori dalla panchina, come De Vrij, Taremi e Correa. Dall’altra parte, Runjaic effettua un cambio decisivo: inserisce Lorenzo Lucca. L’ex centravanti dell’Ajax entra e, all’83’, riapre una partita che sembrava ormai chiusa. Lucca, dopo una lunga progressione palla al piede, supera Calhanoglu e, davanti a Sommer, mantiene la freddezza necessaria per batterlo.

Nonostante il gol, l’Udinese non riesce più a impensierire Sommer e il match termina sul punteggio di 2-3. Una partita piacevole, giocata a ritmi alti fino alla fine, con l’Inter che porta a casa tre punti importanti, salendo a quota 11, pari con Torino e Milan.

