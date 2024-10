8 Ottobre 2024

‘In campo con Flavio’ – Fiorentina-Milan: partita bellissima al Franchi

‘In campo con Flavio’ – Fiorentina-Milan: partita bellissima al Franchi

Serie A

All’Artemio Franchi di Firenze si è giocata una partita molto importante tra Fiorentina e Milan. In casa, la Fiorentina ha un rendimento molto più elevato rispetto ai campi avversari, così come il Milan; per questo vedremo una partita molto combattuta.

La partita inizia con degli spunti viola, con il Milan che si mantiene in difesa, cercando più la costruzione dal basso, per poi andare a cercare Pulisic, che al momento è l’uomo più in forma dei Rossoneri. Al 22’, dopo un tocco di Theo Hernandez su Dodo, l’arbitro Pairetto viene richiamato al VAR, dove poi assegna il rigore. Sul dischetto va Moise Kean, che infrange le gerarchie che vedono Gudmundsson rigorista. L’ex Verona incrocia il destro, Maignan intuisce e para il rigore del possibile 1-0, salvando così il Milan.

Continua ad attaccare la Fiorentina, alla quale è stato anche annullato un gol con Kean, che aveva provato a farsi perdonare, ma al 35’ arrivano i frutti, con un gol fantastico di Adli. L’ex della partita (ceduto in prestito alla Viola in questa sessione estiva di calciomercato), dopo uno scambio con Gosens, trova lo spazio e trafigge Maignan sul palo lontano, siglando l’1-0 viola!

Prova a gestirla la Viola, che proprio sul gong della prima frazione subisce un calcio di rigore. Sul dischetto va Theo Hernandez (anche se Fonseca, come detto nella conferenza stampa post-partita, avrebbe preferito Pulisic sul dischetto), che incrocia anche lui il sinistro. Tuttavia, De Gea fa un miracolo per salvare la Fiorentina, eseguendo una parata di pregevole fattura che nega al Milan il pareggio. Finisce così la prima frazione.

La Fiorentina prova a raddoppiare nel secondo tempo, vedendosi annullare un altro gol di Kean, sempre in fuorigioco. Un implacabile Pulisic cerca di riportare i suoi sul livello del mare, guadagnando un calcio d’angolo decisivo. Infatti, sullo stesso calcio piazzato, il Milan ottiene un rigore, che andrà a battere Tammy Abraham. Ma De Gea, con un altro miracolo, dice di no all’ex Roma ed entra nella storia del club viola. In questa giornata di campionati, solo Gazzaniga in Girona-Athletic Bilbao ha parato tre rigori.

Da lì, ci si aspetta un Milan demoralizzato, ma succede totalmente il contrario, perché quattro minuti dopo il calcio di rigore sbagliato, Christian Pulisic segna il gol del pari, con un tiro al volo magico sul secondo palo, su cui De Gea non riesce ad arrivare; dunque 1-1 al Franchi, in una partita spettacolare.

Il match, però, non smette di stupirci, con un’occasione per parte: una per la Viola con Kean e una per il Milan, grazie a una chiusura determinante di Ranieri, dopo un passaggio filtrante indirizzato a Pulisic. Il difensore riesce a chiudere un passaggio perfetto. Dopo tanto possesso palla e giro palla di qualità, la Fiorentina arriva in porta con Gudmunsson. Dopo una sponda di testa di Kean, la palla arriva a Gudmunsson, che controlla e calcia un bolide in diagonale che si infrange solo alle spalle di un incolpevole Maignan. Dunque, la Viola è in vantaggio con Gudmunsson.

La Fiorentina difende il risultato e ora la partita è principalmente costituita da falli tattici e proteste (che vedono infatti espulso Palladino). L’ultima occasione, prima del triplice fischio, ce l’ha Kean, che con il destro scaglia un tiro imparabile che spacca la traversa. Dunque, il risultato finale è 2-1 per la Fiorentina, che dimostra ancora una volta di avere una rosa solida, importante e compatta.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – LIPSIA-JUVENTUS: PARTITA SPETTACOLARE ALLA RED BULL ARENA