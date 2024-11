20 Novembre 2024

‘In campo con Flavio’ Cagliari-Milan: partita bellissima all’Unipol Domus

Serie A

All’Unipol Domus di Cagliari, si è giocata la partita Cagliari-Milan, un incontro che prometteva emozioni forti. Il Cagliari non era in un buon momento, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, mentre il Milan stava attraversando un ottimo periodo, grazie alle vittorie su Madrid e Monza. Il match inizia subito con un gol. Un calcio d’angolo conquistato da Luvumbo viene battuto da Viola. L’ex Benevento mette un cross al centro, che viene pulito da Luperto. Zortea, arrivato in corsa da fuori area, con un bellissimo tiro al volo, supera Maignan e porta il Cagliari in vantaggio.

Il Milan si sveglia subito, con il suo uomo in più: Rafa Leao. Il portoghese dà qualità alla manovra rossonera, portando sicurezza, dribbling e garanzie sotto porta. Lo dimostra al 15’, quando i rossoneri pareggiano. Dopo un passaggio simile a quello di Kroos da parte di Reijndeers, Leao si trova solo davanti a Sherri. Il secondo portiere, oggi schierato, tenta un’uscita alta sulla palla a palombella, ma Leao, con un fantastico pallonetto, la mette dentro, pareggiando il risultato.

Il Cagliari non si arrende e cerca di andare avanti con i cross di Zappa e Zortea, sempre però intercettati dalla difesa milanista. Da uno spunto di Luvumbo, Piccoli segna con un gran lavoro di corpo, superando Maignan, ma la rete viene annullata per una posizione irregolare di Piccoli. La partita è un continuo alternarsi di azioni da una parte all’altra, fatta di ripartenze veloci e corse in difesa per proteggere la porta. Da un contropiede nasce il vantaggio del Milan. Dopo una bellissima palla da centrocampo di Fofana, Leao si invola verso la porta, supera Zappa e Palomino, arrivando davanti a Sherri. Il portiere ritenta l’uscita, ma Leao lo scarta e segna il 2-1.

La partita è entusiasmante e il Cagliari accusa un gol annullato al 47’ per un tocco di Viola praticamente in porta, su un tiro di Zappa. Il primo tempo termina con il punteggio di 1-2.

Nel secondo tempo, il Cagliari scende in campo con l’intento di pareggiare. Si vede subito l’intenzione dei rossoblù di cercare gli uomini davanti, come Piccoli, Luvumbo e Zortea. Così facendo, al 52’ arriva il pareggio. Dopo un lancio destinato a Piccoli, Fofana sbaglia il tocco e regala la palla a Zappa, che aggira Maignan e segna il 2-2. Il Milan effettua dei cambi, tra cui l’ingresso di Abraham, che sostituisce Camarda, alla sua prima da titolare in Serie A. Dopo 3 minuti dal suo ingresso, Abraham porta in vantaggio il Milan. Pulisic, in progressione, tenta il tiro, ma Sherri para e la palla finisce sui piedi di Abraham, che a porta vuota non può fare altro che segnare, facendo 3-2.

Il Milan, dopo il gol, addormenta la partita con un giro palla nella sua metà campo, evitando la pressione del Cagliari. I due allenatori effettuano ulteriori cambi, cercando di mettere in difficoltà l’avversario. All’89’, accade l’impensabile. Un cross di Augello dalla sinistra trova Zappa, che con un destro al volo clamoroso segna il 3-3, facendo esplodere l’Unipol Domus. Da quel momento in poi non ci sono altre occasioni, e la partita finisce con un pareggio. Il Cagliari torna a un risultato positivo, mentre il Milan si ferma, in una partita dove avrebbe dovuto raccogliere i tre punti.

