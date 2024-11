20 Novembre 2024

‘In campo con Flavio’ Italia-Francia: Azzurri sottotono a San Siro

Nations League

Allo stadio San Siro di Milano, si è giocata una partita decisiva tra Italia e Francia. Le due nazionali si giocavano il primo e il secondo posto nel girone di Nations League. Con un risultato positivo o con una sconfitta di misura (con un gol di scarto), l’Italia sarebbe passata prima. In caso di una sconfitta con più di un gol di scarto, invece, sarebbe arrivata seconda, con la Francia al primo posto.

La partita inizia subito con la Francia che attacca. Al 2’ minuto concretizza subito una delle occasioni avute. Da un calcio d’angolo battuto da Digne, Rabiot, completamente solo, stacca di testa indisturbato e mette la palla in rete, siglando lo 0-1. Nei minuti successivi, si mettono in luce le qualità dei due centrocampi. L’Italia, con Frattesi, Locatelli e Tonali, punta sul giro palla e sulla distribuzione per Retegui, passando sempre per Cambiaso. La Francia, invece, si affida ai suoi tuttocampisti Kone, Guendouzi, Rabiot e Nkunku, che corrono su tutto il campo per tutta la partita, puntando sul recupero palla e sul tiro, soprattutto di Nkunku.

Il trequartista del Chelsea si guadagna una punizione importante. Dal limite dell’area parte Digne. L’ex Roma trova una parabola perfetta che, dopo aver colpito la traversa, impatta sulla schiena di Vicario ed entra in porta. Sfortuna per l’Italia, che si trova sotto 0-2. Ma, appena 2 minuti dopo, l’Italia accorcia le distanze. Dopo un’ottima azione corale, Dimarco mette un cross dalla linea di fondo. Frattesi manca l’aggancio di testa, ma Cambiaso è il più lesto a infilare la palla in rete al volo con il sinistro, riportando l’Italia al primo posto provvisorio.

Il primo tempo termina con il punteggio di 1-2, dopo una partita combattuta e ben giocata da entrambe le squadre. Tuttavia, la Francia sembra avere il controllo a centrocampo, mentre l’Italia si concentra sugli esterni. Nel secondo tempo, le squadre si accontentano del risultato. Ogni tanto si vedono azioni offensive a sprazzi. Al 69’, su un altro calcio piazzato, ancora Digne pennella una palla perfetta per Rabiot. Il giocatore del Marsiglia, con un colpo di testa potente, la mette in rete, spegnendo definitivamente le speranze italiane e chiudendo la partita sul 3-1.

Nonostante il risultato sfavorevole, l’Italia non si arrende. Non concede spazi in area e prova a cercare il gol del pareggio. Cambiaso e Kean hanno delle occasioni importanti. Cambiaso, con un tiro a giro col sinistro, sfiora il palo, mentre Kean ha una grande opportunità al 95’. Dopo un rimpallo in area, Kean si trova solo davanti a Maignan. Non cerca la precisione, ma la potenza, riuscendo a combinare entrambe le cose. Maignan, con un intervento straordinario, nega il gol all’attaccante della Fiorentina.

La partita termina con il punteggio di 1-3 per la Francia, che conquista il primo posto nel girone, mentre l’Italia si piazza seconda.

