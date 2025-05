19 Maggio 2025

In campo con Flavio – 37ª giornata di Serie A: tutto ancora aperto

Serie A

Tra sabato e domenica si è giocata la penultima giornata di Serie A, quella che poteva già sancire qualche verdetto in chiave scudetto, salvezza e Champions League.

Le squadre sono tutte lì. Per lo scudetto ci sono Inter e Napoli, che lottano punto su punto. Per la Champions si giocano il tutto Juve, Roma e Lazio: chi vince può dare una svolta al proprio campionato. In zona salvezza restano coinvolte Empoli, Venezia, Lecce e Parma.

La giornata si apre con l’unica partita del sabato: Genoa-Atalanta. Entrambe non hanno più nulla da chiedere al campionato, con i nerazzurri già qualificati in Champions e i rossoblù ampiamente salvi.

Ci si aspetta una partita aperta, con molte occasioni da una parte e dall’altra. Ed è proprio così. Dopo il vantaggio di Pinamonti, risponde Sulemana con un destro potente e angolato: è il suo secondo gol consecutivo dopo quello contro la Roma.

Undici minuti dopo arriva il nuovo vantaggio del Genoa, sempre con Pinamonti. Ma dura poco: al 63’ pareggia Maldini, e all’89’ Retegui, con un tocco perfetto che bacia il palo, firma il 2-3 da ex.

La domenica è quella decisiva

Nove partite in contemporanea, pronte a decidere le sorti di tutte.

Per la salvezza: Cagliari-Venezia, Lecce-Torino, Monza-Empoli e Parma-Napoli. I rossoblù di Nicola, con una vittoria, sarebbero salvi. Il Venezia di Di Francesco, dopo il successo sulla Fiorentina, vuole continuare a sperare. L’Empoli, obbligato a vincere contro un Monza già retrocesso, cerca punti fondamentali per non chiudere terzultimo.

Verona-Como, invece, conta poco per la classifica. I gialloblù non sono ancora matematicamente salvi, ma con tre punti di vantaggio sul Lecce terzultimo, manca davvero poco. Il Como si garantisce intanto il decimo posto.

Parma-Napoli lega due obiettivi: la salvezza degli emiliani e lo scudetto dei partenopei, che si giocano il titolo con l’Inter.

Per la zona Champions: Roma-Milan, Inter-Lazio e Juve-Udinese.

La Roma, in caso di vittoria, arriverebbe a 66 punti, superando i 63 ottenuti negli ultimi tre anni. Il Milan, invece, con tre punti potrebbe continuare a sperare almeno nell’Europa League.

Anche Inter-Lazio incrocia due obiettivi: i nerazzurri per il titolo, i biancocelesti per un posto in Champions.

La Juve ha sulla carta l’impegno più semplice: ospita l’Udinese, ormai senza motivazioni, battuta in casa dal Monza nell’ultimo turno. Per i bianconeri tre punti significherebbero consolidare il quarto posto.

Tutti però devono guardare anche i risultati altrui.

Conference: una questione tra Fiorentina e Bologna

La Viola ospita il Bologna e sogna ancora il sesto posto, nonostante la sconfitta pesante col Venezia. A questo punto l’obiettivo più realistico è la Conference League. Il Bologna, già sicuro dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, ha ben poco da chiedere alla classifica.

Cagliari e Lecce vincono, Empoli in rimonta

Il Cagliari vince 3-0 sul Venezia grazie ai gol di Piccoli, Mina e Deiola. Prestazione opaca degli ospiti, che si giocheranno tutto nella prossima gara al Penzo contro la Juventus. Nicola firma l’ennesima salvezza, dopo Salernitana ed Empoli.

Il Lecce batte 1-0 il Torino, ormai fuori dai giochi. Decisiva l’ultima sfida contro la Lazio, per provare a evitare la retrocessione.

L’Empoli fa il suo dovere contro il Monza, ma con brivido: i brianzoli passano in vantaggio con Birindelli, poi i toscani ribaltano con Colombo, Viti e un autogol di Pizzignacco. Con questa vittoria gli azzurri di D’Aversa sono momentaneamente salvi.

Parma-Napoli finisce 0-0 ma regala emozioni

Tre legni colpiti dai partenopei, diverse occasioni anche per il Parma, che cercava punti pesanti per evitare il baratro. La partita finisce a reti inviolate ma lascia tutto in sospeso.

Verona-Como chiude sull’1-1

Partita equilibrata tra due squadre ormai tranquille. Vantaggio lariano con Caqueret, pareggio nel secondo tempo di Lazovic.

Fiorentina-Bologna: il festival del gol

Finisce 3-2 per la Viola, con Parisi, Kean e Richardson che rispondono ai gol di Orsolini e Dallinga. Spettacolo puro all’Artemio Franchi.

Roma e Juve ok, il Milan crolla

All’Olimpico, la Roma batte 3-1 il Milan. Subito gol di Mancini al 3’. Espulsione di Gimenez per fallo di reazione, ma Joao Felix pareggia. Nella ripresa Paredes su punizione e Cristante all’87’ chiudono i giochi. Il Milan, fuori dall’Europa League, ora spera almeno nella Conference.

La Juve vince 2-0 con l’Udinese. In gol Nico Gonzalez, che prova a riscattare una stagione opaca, e Vlahovic, che potrebbe aver giocato l’ultima allo Stadium.

Inter-Lazio è un duello vero

Vantaggio nerazzurro con Bisseck nel recupero del primo tempo. Poi entra Pedro, cambia tutto e firma una doppietta: prima al 72’, poi al 90’ su rigore. In mezzo, il gol di Dumfries per il momentaneo 2-1. Finale 2-3 e tutto ancora aperto.

Ultima giornata da brividi

Per lo scudetto, il Napoli ha un punto di vantaggio sull’Inter. Affronta il Cagliari in casa, già salvo. L’Inter va a Como.

La Champions si gioca tra Juve (impegnata col Venezia), Roma (a Torino), e Lazio (in casa con il Lecce).

Per la salvezza, la situazione più difficile è quella del Parma, che va a Bergamo e ha bisogno di almeno un punto.

