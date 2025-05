27 Maggio 2025

In campo con Flavio: cronaca di una corsa Scudetto all’ultimo respiro

Serie A

È ufficialmente terminato il campionato di Serie A 2024/2025, una stagione ricca di emozioni e soprattutto di colpi di scena, come la clamorosa rimonta della Roma di Ranieri. Impossibile non citare anche il pirotecnico 4-4 tra Juventus e Inter.

Ma l’ultima giornata di quest’anno non è stata affatto una passerella per le riserve. Anzi, i titolari di ogni squadra sono stati chiamati a dare tutto nell’ultimo sforzo utile per raggiungere i rispettivi obiettivi.

È stata la giornata dei verdetti: lo Scudetto tra Napoli e Inter, la Champions tra Juventus e Roma, l’Europa/Conference tra Lazio e Fiorentina, e la salvezza tra Lecce, Parma, Venezia ed Empoli.

In ordine cronologico, venerdì si sono giocati i due scontri chiave per lo Scudetto — Napoli-Cagliari e Como-Inter — con l’ipotesi di spareggio che aleggiava come possibilità clamorosa. Il Napoli sapeva di avere in pugno il tricolore, il quarto della sua storia, il secondo negli ultimi tre anni. L’Inter, invece, impegnata a Como, sapeva di aver compromesso tutto con il pareggio casalingo contro la Lazio nella giornata precedente, ma conservava ancora un filo di speranza.

Sabato si sono disputate due partite ininfluenti ai fini della classifica finale: Bologna-Genoa e Milan-Monza. Il Bologna, forte della vittoria in Coppa Italia, è già certo della qualificazione alla prossima Europa League. Il Genoa ha centrato la salvezza con diverse giornate d’anticipo. Il Milan, reduce da una stagione fallimentare (fuori dalla Champions ai playoff con il Feyenoord, finale persa in Coppa Italia, ottavo posto in campionato), ha chiuso la stagione con una vittoria per 2-0 contro il già retrocesso Monza. Contestazioni accese da parte dei tifosi rossoneri, ma a segno sono andati Gabbia e Joao Felix (al secondo gol consecutivo).

Domenica è stata la giornata dei verdetti salvezza ed europei. In contemporanea si sono giocate Atalanta-Parma, Lazio-Lecce, Empoli-Verona, Torino-Roma, Venezia-Juventus e Udinese-Fiorentina.

L’Atalanta, già certa della Champions da due settimane, ha salutato i tifosi a Bergamo ma è stata sconfitta dal Parma, che ha ribaltato un 2-0 in uno spettacolare 2-3. Protagonista una doppietta lampo di Maldini al 22’ e al 23’, ma nel secondo tempo il Parma ha reagito con i gol di Hainaut e la doppietta di Ondrejka, una delle rivelazioni del mercato di gennaio.

A Roma, la Lazio ha perso in casa contro il Lecce per 0-1. Gol di Coulibaly al 39’, poi espulsione di Pierotti al 45’, ma i biancocelesti non sono riusciti a pareggiare. La sconfitta li condanna al settimo posto: fuori da ogni coppa europea. Un fallimento sportivo. Il Lecce, invece, si salva con un’impresa.

Lo scontro diretto salvezza tra Empoli e Verona si è chiuso con la vittoria per 1-2 degli scaligeri. Dopo il vantaggio di Serdar e il pareggio di Fazzini, è stato Bradarić a segnare di testa il gol salvezza al 69’. L’Empoli retrocede dopo un ottimo inizio di stagione, ma fatale è stato lo scontro diretto perso all’ultima giornata.

In chiave Champions, la Juventus ha espugnato Venezia per 2-3. Sotto 1-0 per il gol di Fila, la Juve ha ribaltato il risultato in sei minuti con Yıldız e Kolo Muani. Nella ripresa Haps ha pareggiato, ma un rigore trasformato da Locatelli dopo un fallo su Nicolussi Caviglia ha riportato i bianconeri in vantaggio. La Juve chiude così tra le prime quattro.

La Roma, invece, deve accontentarsi dell’Europa League. A Torino, i giallorossi hanno battuto i granata con i gol di Paredes su rigore e Saelemaekers. Il Torino è apparso spento, già salvo, senza motivazioni.

In Conference League va la Fiorentina, che vince 2-3 in casa dell’Udinese. Dopo il vantaggio friulano con Lucca, espulsione di Bijol al 39’, pareggio di Fagioli al 46’, vantaggio viola con Comuzzo, pareggio momentaneo di Kabasele e gol decisivo di Moise Kean all’82’. La Viola parteciperà per il quarto anno consecutivo alla Conference League, cercando finalmente la vittoria dopo due finali perse e una semifinale.

Il Napoli ha chiuso la “giornata Scudetto” battendo il Cagliari per 2-0. Gol magnifici: una sforbiciata di Scott McTominay, vera rivelazione della stagione, e una prodezza fisica di Romelu Lukaku, che con una progressione travolgente ha firmato il raddoppio. Festa scudetto in città e pullman scoperto per le vie di Napoli. A sorpresa, De Laurentiis ha annunciato l’operazione Kevin De Bruyne: il belga dovrebbe arrivare a parametro zero dopo l’addio al Manchester City.

L’Inter ha fatto il suo dovere vincendo 0-2 a Como con le reti di De Vrij e Correa, ma il pareggio della settimana precedente con la Lazio si è rivelato fatale.

Genoa vittorioso a Bologna per 1-3, con doppietta del giovane Venturino e gol di Vitinha. Orsolini aveva accorciato le distanze al 64’, ma i rossoblù hanno confermato tutto il potenziale del loro talento emergente.

Scendono in Serie B Monza, Venezia ed Empoli. Promosse in A Pisa, Sassuolo e la vincente della finale playoff Spezia-Cremonese.

In Champions League vanno: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.

In Europa League vanno Roma e Bologna.

Infine, in Conference League va la Fiorentina.

Appuntamento ora a sabato per la finale di Champions League tra Inter e PSG. La Serie A tornerà, come sempre, ad agosto.

Flavio Bussoletti

