6 Dicembre 2023

Il successo di “C’è Ancora Domani”: tra record al botteghino e classifiche storiche

da wired.it

Il panorama cinematografico italiano sta vivendo un momento di grande fermento grazie al successo straordinario di “C’è Ancora Domani”. L’opera prima di Paola Cortellesi continua a macinare record al botteghino e a insediarsi saldamente nella top 10 dei film italiani con gli incassi più elevati di tutti i tempi.

Presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, “C’è Ancora Domani” si distingue per la sua natura d’ispirazione neorealista. E, poi, per la sua capacità di trasformarsi in un autentico manifesto sull’emancipazione delle donne rispetto a relazioni tossiche e violente. Tuttavia, ciò che sta realmente catturando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori è il suo straordinario successo commerciale.

Nonostante abbia debuttato nelle sale il 26 ottobre, il film continua a prosperare. Come dimostrano gli impressionanti incassi registrati anche nell’ultimo fine settimana del 30 novembre-3 dicembre. Con un guadagno di ulteriori 2.124.376 euro. Questo porta il totale degli incassi a un notevole 27.281.224 euro, collocando “C’è Ancora Domani” al decimo posto nella classifica dei film italiani con gli incassi più alti nella storia del cinema italiano.

La classifica è guidata da film iconici come “Quo Vado?” (2016) di Checco Zalone, che detiene il primato con un incredibile incasso di 65.365.676 euro. Seguito da “Sole a Catinelle” (2013) e “Tolo Tolo” (2020) dello stesso Zalone, e “Che Bella Giornata” (2011) di Gennaro Nunziante. Tra questi giganti, “C’è Ancora Domani” emerge come un nuovo ingresso di rilievo, al pari di capolavori come “La Vita è Bella” (1997) di Roberto Benigni.

La classifica completa vede un dominio quasi incontrastato di Checco Zalone, con i primi quattro posti occupati dai suoi film. “La Vita è Bella” si posiziona al quinto posto, seguito da “Benvenuti al Sud” (2010) di Luca Miniero e “Chiedimi se Sono Felice” (2000) di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra i classici del cinema natalizio italiano, “Natale sul Nilo” (2002) si fa strada, insieme al film degli anni Novanta “Il Ciclone” (1996) di Leonardo Pieraccioni, posizionatosi appena sopra “C’è Ancora Domani”.

Non solo il decimo posto nella classifica storica, ma “C’è Ancora Domani” si fa spazio anche tra i primi 22 film con più incassi in assoluto. Considerando anche i blockbuster internazionali come “Avatar” e “Titanic”. Questo successo non solo consolida la posizione di Paola Cortellesi come regista di talento. Ma evidenzia anche la fame di storie autentiche e coinvolgenti nel panorama cinematografico italiano. Dimostrando che il pubblico è sempre in cerca di narrativa fresca e significativa.

Insomma, “C’è Ancora Domani” si conferma non solo come un trionfo artistico ma anche come una forza trainante per l’industria cinematografica italiana. Dimostrando che la qualità e la rilevanza delle storie possono tradursi in un successo duraturo. E nella conquista di posizioni di prestigio nelle classifiche storiche.

