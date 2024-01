4 Gennaio 2024

Il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram: un messaggio di gratitudine

da corriere.it

Dopo quasi due settimane di silenzio dai social media, Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno su Instagram con due Instagram Stories rivolte ai suoi fedeli follower. La nota imprenditrice ha condiviso una foto e un messaggio che rifletteva sulla sua assenza e esprimeva gratitudine a coloro che l’hanno sostenuta durante un periodo complicato, inclusi i recenti sviluppi legati al caso Balocco e alle uova di Pasqua.

Il messaggio di ritorno

Nella sua prima Instagram Story, Chiara Ferragni ha scritto: “Mi siete mancati”, accompagnando il suo messaggio con un box per le risposte alla domanda sullo stato d’animo dei suoi follower. In una seconda Story, ha espresso apertamente il suo apprezzamento per il sostegno ricevuto in questi giorni di assenza. Ha voluto ringraziare coloro che sono stati vicini a lei, inviando messaggi di conforto e incoraggiamento.

Il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram: un messaggio di gratitudine – Una riflessione sulla solidarietà

Nel suo secondo messaggio, Ferragni ha condiviso un pensiero profondo sulla solidarietà ricevuta. Ha evidenziato l’importanza di coloro che l’hanno sostenuta durante questo periodo difficile, riconoscendo i messaggi positivi e il supporto ricevuto. Ha anche espresso gratitudine per coloro che hanno espresso opinioni negative in modo pacato e costruttivo, riconoscendo che nella vita ci sono sempre opportunità per il dialogo, la riflessione e il miglioramento.

La pausa

La pausa di Chiara Ferragni dai social media è preceduta dalle scuse formulate per il caso Balocco, un episodio che ha portato all’applicazione di una multa da parte dell’Antitrust. Nel video delle scuse, Ferragni aveva ammesso un errore di comunicazione e aveva chiarito la sua intenzione di separare le attività commerciali dalle iniziative benefiche. Tuttavia, il suo periodo di assenza è stato caratterizzato anche da un nuovo caso riguardante le uova di Pasqua, che ha portato alla rottura dell’accordo di licenza con Safilo per la sua linea di occhiali.

Il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram: un messaggio di gratitudine – L’appoggio di Donatella Versace

Durante la sua assenza, Chiara Ferragni ha ricevuto il sostegno di Donatella Versace, che ha difeso l’influencer sottolineando la sua lunga storia di beneficenza e sottolineando che l’azienda era responsabile del contributo contestato. Donatella Versace ha elogiato Ferragni e Fedez come esempi positivi per l’Italia e i giovani.

In conclusione, il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram è stato accompagnato da un messaggio di gratitudine e riflessione sulla solidarietà ricevuta. La sua riapparizione segna un passo avanti dopo un periodo turbolento e pone l’accento sull’importanza del sostegno e della comprensione nelle sfide della vita pubblica e sociale.

