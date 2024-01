3 Gennaio 2024

Stefano De Martino e le presunte relazioni: spunta anche il nome di Antonella Fiordelisi

da libero.it

Rivelazioni su presunti tradimenti: il nome nuovo è quello di Antonella Fiordelisi

Il mondo del gossip continua a ruotare attorno agli scandali amorosi di Stefano De Martino, l’ex marito di Belén Rodriguez, dopo le dichiarazioni della showgirl argentina a Mara Venier durante una puntata di Domenica In. Oltre al presunto flirt con Alessia Marcuzzi, un nuovo nome emerge nell’elenco delle presunte fiamme dell’ex ballerino: Antonella Fiordelisi.

Le rivelazioni su Stefano De Martino e la conduttrice Antonella Fiordelisi sembrano trovare conferme in una serie di dichiarazioni che hanno scosso il mondo dello spettacolo. Alessandro Rosica, esperto di gossip, aveva lanciato l’indiscrezione attraverso i suoi canali social, parlando di una relazione tra De Martino e Marcuzzi, oltre a un coinvolgimento con l’ex gieffina Fiordelisi. Inizialmente accusato di diffondere notizie non veritiere, Rosica ha ottenuto una sorta di giustificazione dalle recenti scuse pubbliche di Belén Rodriguez, che ha ringraziato l’esperto per averle “aperto gli occhi” su alcuni fatti.

Una confessione telefonica e il tradimento rivelato

Secondo quanto dichiarato da Rosica, la notizia del presunto tradimento di Stefano De Martino sarebbe emersa da una conversazione privata con la showgirl argentina. “Ho la sua confessione mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire”, ha affermato Rosica. Le rivelazioni su una relazione con Antonella Fiordelisi sembrano prendere sempre più forma, sostenute dalla presunta amicizia di facciata tra Belén e Alessia Marcuzzi, entrambe coinvolte nelle voci di tradimento.

Stefano De Martino e le presunte relazioni: spunta anche il nome di Antonella Fiordelisi – Il nuovo amore di Antonella Fiordelisi

Mentre Antonella Fiordelisi sembra essersi allontanata dalle voci di un presunto coinvolgimento con Stefano De Martino, i riflettori si spostano sul suo attuale interesse romantico. Secondo fonti affidabili, la modella starebbe frequentando Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. Le indiscrezioni sono alimentate dai frequenti viaggi di Antonella a Londra, dove Vicario risiede. La coppia avrebbe trascorso insieme il Capodanno nella capitale inglese, mantenendo un profilo basso sui social, senza rivelare mai chi fosse il compagno di viaggio. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha annunciato di avere prove tangibili di questa nuova relazione e intende divulgarle a breve.

I social come mezzo di approccio

Secondo Deianira Marzano, Guglielmo Vicario avrebbe avvicinato Antonella Fiordelisi attraverso i social media, un fenomeno sempre più diffuso nel mondo delle celebrità. Questo approccio virtuale sembra essere diventato una sorta di tendenza, coinvolgendo anche altri personaggi noti come Gonzalo Higuain e Francesco Totti. La storia d’amore tra Vicario e Antonella Fiordelisi sembra confermare questa nuova modalità di incontro.

Un nuovo capitolo nelle storie d’amore

Mentre Stefano De Martino si trova al centro di scandali e pettegolezzi, Antonella Fiordelisi sembra aver voltato pagina, avvicinandosi a una nuova storia d’amore con Guglielmo Vicario. Il mondo del gossip rimane in fermento, con promesse di ulteriori rivelazioni da esperti del settore. Il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le vite amorose dei personaggi pubblici continuano a tenere incollati gli appassionati di pettegolezzi e cronache rosa.

