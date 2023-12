10 Dicembre 2023

“Il mondo dietro di te” su Netflix un thriller apocalittico che intriga e inquieta

da ilgiornale.it

Il recente film Netflix, “Il Mondo dietro di Te”, diretto da Sam Esmail, si presenta come un thriller psicologico apocalittico che si distingue qualitativamente sulla piattaforma di streaming. Con un cast stellare che include Julia Roberts e Ethan Hawke, il film offre una trama misteriosa e implicazioni futuribili. Mantenendo gli spettatori incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Trama e contesto apocalittico

La storia ruota attorno a una coppia composta da una rampante pubblicitaria e un professore universitario, interpretati rispettivamente da Julia Roberts ed Ethan Hawke. Lasciano la loro casa a Brooklyn per trascorrere un weekend con i figli in una dimora a Long Island. Tuttavia, il viaggio prende una svolta inquietante quando una serie di eventi catastrofici inizia a sconvolgere la loro vita. Da una petroliera che si arena per poco sulla loro spiaggia a una misteriosa scomparsa della connessione internet e l’arrivo di sconosciuti alla porta di casa, il mondo attorno a loro sembra crollare.

Impossibilitati a tornare in città, le due famiglie si trovano costrette a vivere insieme in una sorta di isolamento. Mentre la civiltà sperimenta un collasso apparente. Il film si distingue per la sua prospettiva limitata. Mantenendo gli spettatori nella suspense riguardo alle cause di questo disastro imminente, che potrebbe essere il risultato di cyberterrorismo, cambiamenti climatici o altre minacce.

Distopia plausibile e riflessioni sulla tecnologia

Il film si allinea alla tendenza attuale di presentare distopie plausibili anziché invasioni aliene, esplorando tematiche attuali come il cyberterrorismo e la dipendenza dalla tecnologia. Attraverso il suo stile di regia e una location da multimilionari, il film crea un’atmosfera di tensione e mistero, contribuendo a mantenere alto l’interesse degli spettatori.

Relazioni umane alla prova dell’Apocalisse

Nel contesto della crisi, il film mette in luce come le relazioni umane possano cambiare radicalmente di fronte all’apocalisse imminente. I personaggi affrontano l’ignoto, alcuni con soliloqui retorici, altri con momenti di panico. Emergono dinamiche intriganti mentre la sopravvivenza diventa la priorità principale.

Paragoni cinematografici e confronto con opere precedenti

“Il Mondo dietro di Te” richiama temi già esplorati in altri film di successo come “Don’t Look Up”, “Noi” di Jordan Peele e “Bussano alla Porta” di M. Night Shyamalan. La similitudine con queste opere contribuisce a situare il film nel contesto di un genere che esplora le tensioni della società contemporanea e i timori collettivi.

Adattamento letterario e interpretazioni di attori Premio Oscar

Basato sull’omonimo romanzo di Rumaan Alam, il film mantiene una qualità narrativa che può essere attribuita alla sua origine letteraria. L’interpretazione di attori del calibro di Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e altri conferisce al film una credibilità fondamentale, portando sullo schermo in modo coinvolgente la narrazione del mondo sull’orlo del collasso.

Angoscia e tensione ben dosate

“Il Mondo dietro di Te” genera un’angoscia che risulta proporzionale alla percezione di verosimiglianza degli spettatori rispetto agli eventi catastrofici rappresentati. Il film offre una prospettiva sinistra e profetica, enfatizzando come ciò che viene mostrato sullo schermo potrebbe coinvolgere ognuno di noi.

Conclusioni

Dopo una lunga costruzione della tensione, il film si conclude in modo repentino ma significativo, offrendo uno sguardo su come persino l’apocalisse può avere risvolti inattesi e sorprendenti.

Con un budget di 70 milioni di dollari, “Il Mondo dietro di Te” si distingue come un’opera che combina maestria nella regia, interpretazioni di alto livello e una trama avvincente. Il film offre uno spaccato intrigante e inquietante del nostro mondo, regalando agli spettatori una visione affascinante e apocalittica.

