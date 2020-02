Vuoi leggere la recensione di “Il diritto di opporsi” di Bryan Stevenson leggi la recensione? “Il diritto di opporsi” di Bryan Stevenson leggi la recensione

Titolo: Il diritto di opporsi

Autore: Bryan Stevenson

Genere: Narrativa

Editore: Fazi editore

Pagine: 446

Prezzo: Euro 16

Prezzo e-book: Euro 7,99

Trama: Bryan Stevenson era un giovane avvocato da poco laureatosi a Harvard quando decise di trasferirsi a Montgomery, in Alabama. Per fondare la Equal Justice Initiative, un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata a porre fine all’incarcerazione di massa e alle pene estreme. A sfidare l’ingiustizia razziale ed economica e a proteggere i diritti umani fondamentali delle persone più deboli e vulnerabili. Al resoconto della sua formazione Stevenson intreccia le storie delle persone che ha difeso. E che lo hanno condotto in un groviglio di cospirazioni, macchinazioni politiche, inganni legali e razzismo diffuso, modificando profondamente la sua concezione della giustizia. Tra i vari casi spicca quello di Walter McMillian, un afroamericano condannato a morte per l’omicidio di una ragazza bianca, nonostante innumerevoli prove dimostrassero la sua innocenza.

“Il diritto di opporsi” di Bryan Stevenson è un libro potente sulla giustizia americana e sulla pena di morte. Un pugno allo stomaco proprio come “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee. Un’opera che ha sconvolto e segnato molte generazioni di lettori, insieme alla trasposizione cinematografica di Robert Mulligan con Gregory Peck. Anche qui ci troviamo davanti un avvocato che decide di dare anima e corpo alla giustizia, nel vero senso della parola.

Nel libro non vengono solo raccontante le vicende di alcuni condannati a morte tra cui quella di Walter McMillian, ma Stevenson con dati alla mano vuol far conoscere la storia della giustizia americana. Che è tutt’altro che perfetta: tantissimi i casi di incarcerazioni e condanne alla pena di morte totalmente sbagliate. Questi errori non sono solo dettati dall’incompetenza di alcuni avvocati o giudici, ma soprattutto da un’insito razzismo e convinzione dell’inferiorità di alcuni esseri umani.

Bryan Stevenson ha una scrittura molto fluida, racconta senza fronzoli tutto quello che ha vissuto e che tutt’ora combatte per salvare degli innocenti. Il lettore si ritrova subito nel vortice del libro ed è impossibile restare indifferenti a tutta questa ingiustizia. La rabbia e la profonda commozione aumentano di pagina in pagina. Veramente molto apprezzata anche la completa bibliografia, che ogni lettore può approfondire, per avere un quadro della situazione della giustizia americana.

“Il diritto di opporsi” è un libro importante, reale, che mostra al lettore come è la giustizia americana, la sua evoluzione e i tanti cambiamenti che ha subito. Ovviamente c’è ancora molto da fare per garantire una giustizia sana ed equa, ma avvocati come Stevenson danno tanta speranza e il suo libro è un tassello importante. Non va assolutamente lasciato sullo scaffale, ma va letto. Da segnalare che dal libro è stato tratto il film (ora nelle sale) diretto da Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan e Jamie Foxx.

Barbara Piergentili

