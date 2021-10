Vuoi leggere la recensione di “Hap & Leonard 2 Bad Chili Rumble Tumble Capitani oltraggiosi” di Joe R Lansdale? “Hap & Leonard 2 Bad Chili Rumble Tumble Capitani oltraggiosi” di Joe R Lansdale leggi la recensione

Titolo: Hap & Leonard 2 Bad Chili Rumble Tumble Capitani oltraggiosi

Autore: Joe R Lansdale

Genere: narrativa

Editore: Giulio Einaudi editore

Pagine: 744

Prezzo: Euro 18

Prezzo E-book: 10,99

Trama: Un biker ucciso da un colpo di fucile, un’infermiera con un passato da dimenticare e due bellissime gambe. Un nano cerimonioso e fanciulle non proprio virtuose che vanno messe in salvo da bande di malviventi più arrabbiati di sciami di vespe impazzite. Una giovane messicana che porta sciagure, un capomafia maniaco nudista che ha assoldato un killer grande come una montagna.

“Hap & Leonard 2” è la seconda raccolta di Joe R Lansdale che contiene: “Bad Chili”, “Rumble Tumble” e “Capitani oltraggiosi”. Ritroviamo in questi libri i nostri amati Hap e Leonard, che come al solito vivono la loro vita in modo anonimo. Ma nel giro di poche pagine si trovano invischiati in avventure sempre al limite.

In “Bad Chili” si parte alla grande, con uno scoiattolo con la rabbia che attacca e morde Hap e tanto basta a farci capire che sta per prendere il via una nuova storia. Questo ‘caso’ è molto difficile, soprattutto emotivamente, per Leonard, che vedrà concludersi nel modo più tragico la storia con Raul. Anche qui non mancano i dialoghi scurrili ed esilaranti tra i due protagonisti, sempre al di sopra della comune decenza, ma che proprio per questo ci piacciono tanto.

Nel quinto libro “Rumble Tumble” i nostri si ritrovano a dover salvare la figlia della nuova compagna di Hap. Questa, forse, è la storia meno riuscita, perchè Hap, ma soprattutto Leonard, non hanno l’attenzione che meritano. Troppi personaggi, tutti molto eccentrici, che ovviamente prendono spazio.

La stessa cosa accade, poi, anche in “Capitani oltraggiosi”, che parte da una storia realmente accaduta e nota a Lansdale, ma poi viene lasciato tutto nelle mani dei due protagonisti. La vicenda in sé non è nulla di eclatante, anche i comprimari non hanno un carisma spiccato. Ma ritroviamo Hap e Leonard in ottima forma e la storia riprende il tono ben noto dei romanzi precedenti. Sicuramente Hap e Leonard qui sono molti più disillusi e maturi, ma allo stesso tempo reagiscono a modo loro alla perfezione.

Lansdale quando racconta dei sui amati Hap e Leonard dà veramente il meglio di sé. Ha caratterizzato alla perfezione i personaggi, a tal punto che, pur avendo una storia più debole o poco coinvolgente, non appena entrano in scena loro due, con le loro battute, il romanzo riprende il volo.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

