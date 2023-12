7 Dicembre 2023

“Grande Fratello 2023” Greta Rossetti il fratello Josh rompe il silenzio su Mirko Brunetti: “Manipolabile e senza carattere”

da fanpage.it

L’intervista a Fanpage.it

Greta Rossetti, protagonista del Grande Fratello, si trova al centro di uno scandalo sentimentale che coinvolge l’ex fidanzato Mirko Brunetti e la comparsa inaspettata di Perla Vatiero. La storia ha preso una svolta sorprendente, e il fratello di Greta, Josh, ha deciso di condividere la sua delusione e preoccupazione riguardo a Mirko in un’intervista esclusiva a Fanpage.it.

“Mirko Brunetti? Ha poco carattere”

In un chiaro atto di sostegno alla decisione di Greta di chiudere definitivamente con Mirko, Josh ha dichiarato senza mezzi termini: “Ha poco carattere. Mia sorella non tornerà mai con lui”. La delusione di Josh è palpabile nel modo in cui critica l’atteggiamento di Mirko Brunetti, definito manipolabile e indeciso nei suoi sentimenti.

“Greta non perdona facilmente. Non tornerà mai con Mirko”

Il recente riavvicinamento di Mirko a Greta dopo averla precedentemente allontanata ha sollevato molte domande. Josh, tuttavia, non sembra credere che ciò possa portare a una riconciliazione duratura. “Credo sia solo volontà di chiarire. Mia sorella lascia spesso la porta aperta in maniera tale da riuscire ad avere un buon rapporto con i suoi ex. Ma non credo andrà oltre: Greta non perdona facilmente. Il sentimento c’è ma, conoscendola, so che non tornerà mai con Mirko”, ha affermato.

“Io, al posto di mia sorella, avrei fatto silenzio stampa”

Josh ha anche espresso dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Mirko, sottolineando che avrebbe dovuto rendersene conto prima. La vicenda con Perla Vatiero, secondo Josh, è stata troppo intensa per essere ignorata. “Doveva accorgersene prima. L’intimità che ha avuto con Perla è troppa. Al posto di mia sorella, non sarei nemmeno andato lì a spiegargli. Sarebbe stato silenzio stampa.”

Quando gli è stato chiesto se pensa che Greta ami ancora Mirko, Josh ha risposto affermativamente, ma ha sottolineato che Greta ha insegnato a entrambi che i sentimenti non sono sufficienti se una relazione non funziona. “Lei se ne è resa conto. Sono assolutamente certo che non tornerà con Mirko.”

“Mirko Brunetti è facilmente manipolabile”

La critica più pesante di Josh si è concentrata sull’atteggiamento di Mirko Brunetti nel cambiare frequentemente la sua posizione nei confronti di Greta e Perla. “Non sa prendere posizioni, non sa scegliere. È un uomo con poco carattere. Non pensavo fosse così. Oggi mi rendo conto che, oltre ad avere poco carattere, è facilmente manipolabile. È assurdo tornare ad avere determinati atteggiamenti con la persona che ha lasciato per stare con Greta.”

“Un uomo deve avere polso”

Riguardo alle lacrime di Perla Vatiero, Josh ha dichiarato che non conosce personalmente la ragazza ma si augura che lei e Greta possano diventare amiche. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se si augurerebbe un uomo come Mirko nella vita di sua sorella, Josh ha risposto categoricamente con un “no” secco. “Un uomo deve avere polso.”

Un’intervista schietta e critica

Infine, Josh ha concluso l’intervista riflettendo sull’episodio in cui Mirko ha messo in difficoltà Greta riferendosi a un presunto episodio in cui lei avrebbe dormito con il suo ex, Pierluigi Cappelluzzo. Josh ha chiarito che Mirko era perfettamente consapevole di questa situazione e ha suggerito che Mirko potrebbe aver portato alla luce questo episodio per difendersi da accuse precedentemente rivoltegli da Greta.

In questo intricato triangolo amoroso, il fratello di Greta fornisce un punto di vista schietto e critico, svelando le sue preoccupazioni riguardo alla sincerità e alla stabilità emotiva di Mirko Brunetti. La situazione continua a evolversi, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi in questo affascinante drama televisivo.

