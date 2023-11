6 Novembre 2023

Fiorello riparte con “Viva Rai2”: grandi annunci da Amadeus su Sanremo 2024 e pace tra Totti e Spalletti

Il mondo dello spettacolo italiano è in fermento per l’entusiasmante ripartenza di “Viva Rai2”, il celebre programma condotto da Rosario Fiorello. La prima puntata è un’esplosione di energia, gag comiche e annunci sorprendenti, con la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo. Amadeus, Marco Mengoni e persino Francesco Totti hanno contribuito a rendere questo primo appuntamento indimenticabile.

Una nuova stagione, una nuova location

“Viva Rai2” è tornato con una nuova location e la stessa squadra vincente che ha reso questo programma uno dei preferiti del pubblico italiano. La prima puntata è trasmessa dal nuovo studio del Foro Italico, a Roma, e ha fatto sentire la sua presenza in modo scoppiettante. La squadra di Fiorello ha dimostrato di essere in gran forma, con le gag irresistibili di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Annuncio Importante per Sanremo 2024

La prima puntata ha riservato un annuncio importante da parte di Amadeus, storico amico di Fiorello e ormai consueto presentatore del Festival di Sanremo. Amadeus ha rivelato che Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, prevista per il 6 febbraio. Mengoni, reduce dalla vittoria con “Due vite,” tornerà a Sanremo non solo per consegnare il testimone. Ma anche per condurre insieme ad Amadeus il primo dei cinque appuntamenti della prestigiosa kermesse canora. La coppia Amadeus-Mengoni ha raggiunto lo studio in una macchina addobbata con fiori e la scritta “Sanremo 2024”. E Fiorello li ha rinominati scherzosamente come la “coppia dell’anno.”

Pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti

La prima puntata di “Viva Rai2” ha riservato un momento significativo con la partecipazione di Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma è stato ripreso allo Stadio Olimpico, dove ha intonato “Grazie Roma.” Ma il momento più emozionante arriva quando Totti ha chiamato al telefono Luciano Spalletti, l’ex allenatore della Roma. Per risolvere alcune tensioni e organizzare un incontro per il bene dei bambini. Spalletti ha proposto di visitare insieme il Bambino Gesù, un ospedale pediatrico, per donare un momento speciale a tanti bambini. Totti ha accettato l’invito, siglando una nuova pagina di pace nella loro storia.

Fiorello e Sanremo 2024

Fiorello, pur essendo uno degli ospiti più attesi della puntata, ha dato spazio agli altri annunci e novità. Ha rivelato che sarà presente a Sanremo 2024 tutte le sere, anche se non salirà sul palco dell’Ariston. Il suo ruolo sarà esterno all’Ariston, con un glass che sarà una versione più piccola di quello al Foro Italico. Scherzando, ha aggiunto che potrebbe al massimo arrivare a metà sala o rimanere sopra la scala. Infine, ha fatto una battuta sul possibile coinvolgimento di Amadeus a Sanremo 2025. Scherzando sul fatto che stanno “tirando la giacchetta” al collega.

Una Battuta su Corrado Augias e La7

Fiorello ha regalato anche una battuta su Corrado Augias, noto giornalista e autore italiano, che ha recentemente lasciato la Rai per approdare a La7. Scherzando, ha detto: “Su La7 ormai c’è solo cultura. Se n’è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l’ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l’ignoranza artificiale.”

Un Ritorno Esplosivo

La prima puntata di “Viva Rai2” è un ritorno esplosivo, pieno di sorprese e momenti, a modo loro, commoventi. Fiorello e il suo team hanno dimostrato di essere pronti per una stagione entusiasmante, che promette di deliziare il pubblico italiano con il meglio dell’intrattenimento televisivo.

