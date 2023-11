7 Novembre 2023

Emis Killa accusa Fedez di parlare troppo: “Togliti il mio nome dalla bocca”

da rollingstone.it

Il mondo della musica hip-hop italiano registra un acceso scambio di parole tra due rapper di fama nazionale: Emis Killa e Fedez. La scintilla che ha innescato questa controversia è stata l’arresto di Shiva, un noto artista hip-hop italiano, e la reazione della scena rap a questa situazione. Questo articolo esplorerà le dichiarazioni incendiarie di Emis Killa e la risposta di Fedez, che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei fan.

Il contesto: l’arresto di Shiva e la reazione nella scena rap

La vicenda prende il via con l’arresto di Shiva, un rapper italiano noto per la sua musica e la sua presenza nella scena hip-hop. La squadra mobile di Milano lo ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio, e la situazione si è ulteriormente complicata con l’accusa della Procura di Ascoli Piceno di aver accoltellato un uomo durante una rissa avvenuta il 30 agosto a San Benedetto del Tronto.

L’arresto di Shiva ha scatenato la reazione della scena rap italiana, con molti artisti e appassionati che hanno espresso solidarietà attraverso il movimento #freeshiva. Questo movimento ha raccolto il sostegno di nomi di spicco come Guè, Lazza ed Emis Killa.

Le dichiarazioni di Emis Killa

Emis Killa ha condiviso il suo pensiero sui social media riguardo all’arresto di Shiva e alla reazione del pubblico. Ha scritto: “Non sono mai contento quando un giovane di talento finisce nelle grinfie dello Stato. Vi vedo, che godete nei commenti ogni volta che legano qualcuno, infamoni. Sto genere non sarà mai vostro, sarete per sempre dei turisti.”

Ha anche sottolineato l’importanza del supporto agli artisti che rappresentano il genere hip-hop, ma ha criticato l’ipocrisia e la confusione del pubblico riguardo a tali situazioni.

La risposta di Fedez

Fedez ha riportato queste parole di Emis Killa durante una puntata del suo video podcast “Muschio Selvaggio”. Ha discusso la percezione errata che potrebbe sorgere tra i giovani appassionati di rap, che vedono l’arresto di Shiva come un evento paragonabile a quello di Julian Assange. Fedez ha evidenziato il potenziale impatto negativo di questa reazione sul pubblico.

La replica di Emis Killa

La risposta di Emis Killa non si è fatta attendere. Ha iniziato condividendo un frammento del video di Fedez sul suo profilo Instagram, aggiungendo tre emoji rappresentanti la polizia, dando a Fedez dello “sbirro”. Inoltre, Emis Killa ha lanciato un messaggio diretto a Fedez, accusandolo di essere ipocrita: “Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici, che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la son fatta, a fare che ‘ti farebbe proprio piacere avere degli amici street’. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico.”

Conclusioni

Il dissing tra Emis Killa e Fedez rappresenta un punto di tensione nella scena rap italiana, evidenziando divergenze di opinioni e valori tra gli artisti. Mentre il pubblico osserva con interesse lo svolgersi di questa polemica, resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in questa disputa tra due dei nomi più noti della musica hip-hop italiana.

