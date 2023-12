20 Dicembre 2023

Fine di un regno nell’MCU: La Marvel licenzia Jonathan Majors cosa succederà a Kang il Conquistatore?

da rollingstone.it

Introduzione: L’MCU (Marvel Cinematic Universe) si trova di fronte a un bivio inaspettato dopo il licenziamento di Jonathan Majors. L’attore che avrebbe dovuto interpretare Kang il Conquistatore nella Fase Sei. Majors ha ricevuto una condanna per violenza domestica. Mettendo così fine al suo coinvolgimento nel franchise cinematografico. Questa svolta ha gettato un’ombra sul futuro della trama e dei progetti dei Marvel Studios, che contavano su Kang come antagonista principale. Esploriamo ora le opzioni a disposizione della Marvel per affrontare questa inaspettata situazione.

Il Passato di Kang: Nonostante Kang sia noto nei fumetti Marvel come il cattivo viaggiatore nel tempo, la sua preferenza per conquistare diverse epoche rispetto a cambiarle è un elemento distintivo. Tuttavia, se i dirigenti degli Studios potessero viaggiare nel tempo, potrebbero optare per un cambiamento cruciale: evitare l’ingaggio di Jonathan Majors per il ruolo di Kang. La sua recente condanna per violenza domestica ha costretto la Marvel a licenziarlo. Lasciando un vuoto nel cast di film come “Ant-Man & The Wasp: Quantumania” e le prossime stagioni di “Loki.”

Le opzioni di Kevin Feige: Di fronte a questa sfida, Kevin Feige e il suo team hanno diverse opzioni per gestire la situazione e proseguire con i piani della Fase Sei.

Recasting per il ruolo di Kang: L’MCU ha già sperimentato recasting in passato, come nel caso di Edward Norton sostituito da Mark Ruffalo per il ruolo di Hulk. Date le peculiarità del personaggio di Kang, un recasting sarebbe possibile. E potrebbe essere realizzato attraverso varianti del personaggio nel multiverso. Gugu Mbatha-Raw, già presente in “Loki” nel ruolo di Ravonna Renslayer, potrebbe essere un valido sostituto. L’utilizzo di Loki: La trama della prima stagione di “Loki” ha aperto la porta a una possibile transizione, con Loki stesso che diventa il guardiano del multiverso. Questa opzione richiederebbe un approfondimento della trama. E la volontà di Tom Hiddleston di interpretare il ruolo per un periodo più lungo. Una variante malvagia di Loki potrebbe fornire un nuovo approccio alla figura del cattivo cosmico. Cambiare direzione creativa: Anche se “The Kang Dynasty” era stata annunciata, la Marvel potrebbe decidere di abbandonare il titolo e rivedere la direzione creativa. Il finale di “Loki” offre una via di fuga, poiché il personaggio di Colui che Rimane è cancellato. E Loki stesso ha assunto un ruolo importante nella gestione del multiverso.

Conclusioni: La Marvel si trova di fronte a una difficile decisione in seguito al licenziamento di Jonathan Majors. Mentre il futuro di Kang il Conquistatore rimane incerto, le opzioni di recasting, l’utilizzo di Loki o un cambiamento creativo offrono percorsi diversi per mantenere il ritmo della narrativa dell’MCU. Indipendentemente dalla scelta, la fase successiva del franchise dovrà adattarsi a questa imprevista svolta, dimostrando la flessibilità e la capacità di adattamento degli Studios di fronte alle sfide inaspettate.

