21 Dicembre 2023

“Aquaman e il regno perduto”: il ritorno dell’iconico supereroe acquatico di Jason Momoa

da corriere.it

Dal 20 dicembre, Aquaman e il Regno Perduto ha fatto il suo atteso ingresso nei cinema italiani distribuito da Warner Bros. Pictures. Questo sequel, poi, segna il secondo “assolo” dell’iconico supereroe acquatico interpretato da Jason Momoa. Diretto, inoltre, ancora una volta dal talentuoso James Wan, il film vede il ritorno sullo schermo di Momoa nei panni di Arthur Curry. Con, poi, un cast stellare che include Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Temuera Morrison, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo della temibile minaccia, Black Manta.

Le aspettative per il sequel

Il film è il proseguimento dell’acclamato Aquaman del 2018 e promette di portare gli spettatori in un’avventura epica attraverso il mondo sottomarino di Atlantide. La trama ruota attorno alla minaccia imminente di Black Manta, che ha acquisito il potente Tridente Nero. Una reliquia magica con il potere di portare scompiglio nei Sette Regni. Arthur Curry si troverà costretto a stringere un’alleanza inaspettata con il suo fratellastro Orm, precedentemente un antagonista. Per affrontare la crescente minaccia e salvare il Regno a rischio.

Jason Momoa: Il viaggio di Aquaman sullo schermo

Jason Momoa è stato ufficialmente scelto per interpretare il ruolo di Arthur Curry alias Aquaman nel giugno del 2014. La sua ascesa verso il ruolo dell’iconico supereroe è stata intrigante, poiché inizialmente aveva fatto un provino per il personaggio di Batman / Bruce Wayne. La sua interpretazione distintiva di Aquaman è diventata un pilastro nel DC Extended Universe (DCEU), e Momoa ha incarnato il personaggio non solo nei film dedicati ma anche in brevi apparizioni come in Batman V Superman: Dawn of Justice (2016) e Zack Snyder’s Justice League (2021).

Recentemente, Momoa ha contribuito personalmente al soggetto di Aquaman e il Regno Perduto, collaborando con il regista James Wan e lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick. La sua dedizione al personaggio è evidente, e il suo coinvolgimento nella creazione della trama aggiunge un tocco personale al film.

“Aquaman e il regno perduto”: il ritorno dell’iconico supereroe acquatico di Jason Momoa – Le Origini di Aquaman nella DC Comics

Aquaman ha origini che risalgono al 1941, quando fece la sua prima comparsa sulle pagine del n.73 di More Fun Comics. Creato da Mort Weisinger e Paul Norris, Aquaman è diventato uno dei supereroi più antichi e amati della DC Comics. Nel corso degli anni, il personaggio ha attraversato diverse fasi e revisioni, diventando una figura iconica con abilità straordinarie, tra cui la telepatia con le creature acquatiche, il controllo delle condizioni atmosferiche, l’idrocinesi e la magia.

Dalla sua introduzione, Aquaman ha continuato a evolversi, facendo la sua comparsa su diverse riviste, tra cui Adventure Comics e Detective Comics. Nel 1962, ha ottenuto la sua prima serie dedicata, portando il personaggio ad essere una presenza costante nell’universo DC.

In conclusione, Aquaman e il Regno Perduto promette di essere un capitolo avvincente nella storia di Arthur Curry, combinando azione spettacolare, effetti visivi straordinari e la carismatica interpretazione di Jason Momoa. Gli appassionati dei fumetti e gli spettatori occasionali possono aspettarsi un viaggio emozionante attraverso gli abissi dell’oceano e oltre, con il supereroe acquatico pronto a difendere il suo regno e affrontare le sfide inaspettate che si presentano.

