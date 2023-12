24 Dicembre 2023

Fedez contro il manager di Chiara Ferragni: tensioni e possibile licenziamento

da repubblica.it

La tensione nel mondo dei Ferragnez sembra essere alle stelle, con indiscrezioni che suggeriscono che Fedez sia sul punto di licenziare il manager di sua moglie Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato. Tutto ruota attorno al controverso caso Balocco e a un milione di euro destinato alla beneficenza, di cui il cantante afferma di non essere stato informato.

Il caso Balocco e l’irritazione di Fedez

Secondo voci che circolano su numerose testate online, Fedez è profondamente irritato con Damato. Accusandolo di non averlo tenuto informato sul milione di euro derivante dall’acquisto di pandori Balocco e destinato alla beneficenza. Questa situazione avrebbe creato un divario tra il cantante e il manager, con Fedez che sembra intenzionato a prendere una decisione radicale.

Scuse e donazioni: l’iniziativa di Fedez

Si è appreso che dopo la sanzione dell’Antitrust, è stato proprio Fedez a spingere Chiara Ferragni a donare il milione di euro all’ospedale Regina Margherita e a condividere un video di scuse. Mentre questo atto di generosità è stato apprezzato, sembra aver aumentato la frattura tra il cantante e il suo manager.

Il conflitto tra Fedez e Damato

Tra Fedez e Fabio Maria Damato, la situazione sembra essere diventata incandescente. Mentre Ferragni continua a considerare Damato un alleato fidato, Fedez sembra orientato a licenziarlo, attribuendogli la responsabilità della vicenda Balocco. Fonti vicine alla coppia suggeriscono che nonostante ciò, Fedez e Ferragni stiano affrontando i preparativi natalizi senza drammi apparenti.

Profilo di Fabio Maria Damato: un braccio destro con esperienza nel mondo della moda

Fabio Maria Damato, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 2008, ha un passato nel giornalismo di moda e nell’editoria. Ha lavorato come fashion editor per Class Editor e il Corriere della Sera, collaborando con testate come Amica e MF Fashion. Dal 2017, è stato parte integrante della squadra di The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni.

Fedez ritorna sui social con un messaggio enigmatico

Fedez è riapparso sui social con un messaggio enigmatico: “E’ stata una stagione dura.” Tuttavia, sembra che questo non sia legato al caso Balocco, ma piuttosto a una promozione del suo coinvolgimento nel podcast “Muschio Selvaggio.” Il cantante ha condiviso un post su Instagram, annunciando un episodio dedicato al giallo della scomparsa di Emanuela Orlandi. Nonostante il clima teso altrove, Fedez sembra concentrato su altri progetti e collaborazioni.

Conclusioni: Un Momento Cruciale per i Ferragnez

Mentre la coppia si prepara per le festività natalizie, resta da vedere come si evolveranno le tensioni tra Fedez, Chiara Ferragni, e il manager Fabio Maria Damato. La vicenda Balocco ha gettato un’ombra sul loro mondo, e ora il destino del team Ferragnez sembra appeso a un filo, con un futuro incerto e decisioni importanti da prendere.