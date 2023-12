12 Dicembre 2023

“Dune Parte 2” svelata la durata del film: sarà un record per Denis Villeneuve

“Dune Parte 2” svelata la durata del film: sarà un record per Denis Villeneuve

da movieplayer.it

Il lungamente atteso sequel, “Dune: Parte 2,” diretto dal talentuoso Denis Villeneuve, sembra essere destinato a stabilire un nuovo record di durata per il regista canadese. Grazie a indiscrezioni provenienti dal Giappone, dove sono state divulgate informazioni sulla distribuzione, sembra che il secondo capitolo della saga raggiungerà la considerevole durata di 166 minuti. Se confermato, questo renderebbe “Dune: Parte 2” il film più lungo mai realizzato da Villeneuve. Superando di 11 minuti il suo primo adattamento del capolavoro di Frank Herbert.

Il record di durata di Denis Villeneuve

Il regista ha già conquistato il pubblico e la critica con la prima parte di “Dune,” che è stata rilasciata nel novembre 2021 e ha incassato un notevole successo. Raggiungendo i 402 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo. Ora, con il sequel in arrivo, Villeneuve sembra intenzionato a superare sé stesso in termini di durata e narrativa.

Se “Dune: Parte 2” effettivamente raggiungerà i 166 minuti previsti, diventerà il film più lungo nella filmografia di Denis Villeneuve. Un regista noto per la sua capacità di raccontare storie complesse e coinvolgenti. Questa nuova impresa cinematografica potrebbe rappresentare una sfida artistica e narrativa. Offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica ancora più ricca e approfondita rispetto al primo capitolo.

Il successo di “Dune” e il ritorno degli attori di spicco

Il primo film di “Dune” ha catturato l’immaginazione degli spettatori, sia in sala che in streaming. Ottenendo un successo significativo e ricevendo apprezzamenti per la sua trama avvincente, gli effetti speciali straordinari e le performance stellari del cast. Attori del calibro di Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, e altri, hanno contribuito a rendere il primo capitolo un successo indiscusso.

Gli Eventi di “Dune: Parte 2”

Il sequel, “Dune: Parte 2,” continua a seguire il mitico viaggio di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, mentre si allea con Chani e i Fremen per vendicare la distruzione della sua famiglia. Il film esplora le difficili scelte di Paul. Costretto a bilanciare l’amore della sua vita con la responsabilità di proteggere l’universo conosciuto da un futuro terribile che solo lui può prevedere.

Il team dietro il progetto

Denis Villeneuve ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta in collaborazione con Jon Spaihts. Prendendo ispirazione dal romanzo di Frank Herbert. Il film è prodotto da un team talentuoso composto da Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. La presenza di produttori esecutivi del calibro di Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, e Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo promette un’esperienza cinematografica di alta qualità.

In conclusione, “Dune: Parte 2” si preannuncia come un evento cinematografico imperdibile, con una durata che promette di immergere gli spettatori ancora più a fondo nella ricca trama e nell’universo straordinario creato da Denis Villeneuve. L’uscita prevista nel mese di marzo suscita grande attesa e anticipa un nuovo capitolo epico nella carriera del regista e nella storia della saga di “Dune.”

IL MAESTRO DELL’ANIMAZIONE HAYAO MIYAZAKI DOMINA IL BOX OFFICE USA CON “IL RAGAZZO E L’AIRONE”