“Dune Parte 2” ecco il nuovo trailer: tutto pronto per lo scontro finale (VIDEO)

Una storia epica

Il tanto atteso sequel di Dune, diretto da Denis Villeneuve e basato sul romanzo di Frank Herbert, si avvicina al suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche. E, poi, il nuovo trailer ufficiale sta alimentando l’entusiasmo dei fan. Il film, che è stato oggetto di diversi rinvii, promette di portare gli spettatori nel cuore di una storia epica. Affrontando la conclusione della trama che ha catturato l’attenzione nel primo capitolo.

Uno scontro finale da non perdere

Nel primo film, abbiamo seguito le vicende di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, mentre veniva cacciato e braccato dai nemici Harkonnen nel deserto di Arrakis. Il nuovo trailer ci mostra che, mentre Paul si allea con i Fremen e inizia a sviluppare una relazione con Chani, interpretata da Zendaya, ci si prepara a uno scontro finale di proporzioni epiche contro le forze dell’Impero.

Tutto sul nuovo trailer del film

La clip di anticipazione rivela uno sguardo dettagliato alla guerra totale che si sta preparando. Gli Atreides, ora alleati dei Fremen, sono determinati a fronteggiare gli Harkonnen, supportati dai temibili Sardaukar, guerrieri mascherati che sono fedeli alla Casa imperiale di Corrino. Il trailer introduce anche nuovi personaggi, tra cui il veterano Christopher Walken nel ruolo di Shaddam IV, l’Imperatore dell’universo conosciuto che ha complottato contro Paul e la sua famiglia fin dall’inizio. Austin Butler appare irriconoscibile come Feyd-Rautha Harkonnen, l’assassino psicopatico, mentre Florence Pugh sarà la principessa Irulan, figlia dell’imperatore.

“Dune: Parte 2” arriva in Italia a partire dal 28 febbraio 2024

Dune: Parte 2 promette scene di battaglia epiche nel deserto, con combattimenti via terra e via aria. I Fremen, in particolare, utilizzano i giganteschi Vermi delle sabbie come alleati, e Paul dimostra di poter dominare queste creature temibili. L’uscita del film è prevista nelle sale italiane a partire dal 28 febbraio, regalando agli spettatori un’esperienza cinematografica avvincente e spettacolare.

