“Domenica In” Luca Argentero sul possibile addio a “Doc”: “Ora la serie può andare avanti anche senza di me”

A partire dall’11 gennaio, Luca Argentero farà il suo ritorno sullo schermo con la terza stagione di Doc, una delle serie televisive più acclamate degli ultimi tempi. In un’intervista rivelatrice con Mara Venier durante l’episodio di Domenica In del 7 gennaio, l’attore ha condiviso i suoi pensieri sulla serie e su come questa nuova stagione potrebbe rappresentare una conclusione significativa per il suo personaggio.

Doc: un capitolo che forse si chiude

L’atmosfera era palpabile quando Argentero ha rivelato la tensione che avverte mentre si avvicina l’uscita di questa terza stagione. “Sono molto teso, otto puntate per chiudere un cerchio”, ha condiviso l’attore, senza rivelare dettagli specifici sulla trama. La suggestione è che questa potrebbe essere la sua ultima stagione nella serie, e la dichiarazione sulla chiusura del cerchio potrebbe essere un segno di questa decisione. Argentero ha spiegato il suo punto di vista dicendo: “Trovo che sia una grande forma di rispetto per il pubblico arrivare ad un punto. Potrà esserci anche Doc 4 e Doc 10 ma era importante dare delle risposte”.

Il focus della terza stagione

Senza rivelare troppo sulla trama, Argentero ha accennato al focus della terza stagione, che esplorerà i ricordi del protagonista legati agli eventi della prima stagione, quando aveva perso la memoria a causa di un agguato. Il suo personaggio cercherà di approfondire la sua comprensione, rivolgendosi all’ex moglie Agnese (interpretata da Sara Lazzaro) e a Giulia (interpretata da Matilde Gioli). L’attore ha sottolineato l’importanza di questa fase narrativa, affermando: “Si chiude un cerchio perché siamo partiti nel 2019 con questa grandissima storia, poi siamo passati attraverso il Covid nella seconda stagione e per questa terza stagione serviva un qualcosa di fortissimo e sono certo che i fan non rimarranno delusi”.

L’amore e il sostegno di Cristina Marino

Oltre alla sua carriera televisiva, Argentero ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita personale. Ha sottolineato l’importanza della sua relazione con Cristina Marino, la donna che ha sposato nel 2021 a Città del Pieve, in Umbria, con cui condivide la vita da tempo. Argentero ha rivelato quanto la presenza di Cristina sia stata fondamentale nella costruzione della sua vita: “Nulla di quello che ho costruito sarebbe stato possibile senza Cristina”. La coppia ha due figli, Nina Speranza, nata nel 2020, e Noè Roberto, nato nel 2023.

Priorità familiari nelle scelte lavorative

Argentero ha espresso il suo profondo legame con la famiglia, dichiarando di orientare le sue scelte lavorative in base alle esigenze familiari. Ogni decisione professionale è attentamente valutata per garantire che non comprometta l’equilibrio familiare. “Oriento le scelte lavorative in funzione della famiglia. Se una cosa per noi è troppo complicata non si fa e basta”, ha sottolineato l’attore.

Da “Vacanze ai Caraibi” a una famiglia unita

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino ha avuto inizio nel 2015 sul set del film “Vacanze ai Caraibi”. Da allora, la coppia ha consolidato il loro legame, culminando nel matrimonio nel 2021 e nell’arrivo di due figli. La loro primogenita, Nina Speranza, è diventata un simbolo del loro amore, e il secondo figlio, Noè Roberto, ha aggiunto un ulteriore elemento di equilibrio alla famiglia.

In conclusione, Luca Argentero, al di là della sua brillante carriera televisiva, mostra di attribuire un valore primario ai legami familiari e alla costruzione di una vita basata sull’amore e sulla consapevolezza delle proprie priorità. La terza stagione di Doc potrebbe rappresentare la chiusura di un capitolo, ma la storia d’amore e la crescita familiare di Argentero sono destinate a continuare ad arricchire la sua vita personale.

