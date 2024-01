6 Gennaio 2024

Luca Jurman risponde ad “Amici”: “Cercavo solo un dialogo con Maria De Filippi ora farò un nuovo talent”

da fanpage.it

La replica di Luca Jurman: una difesa punto su punto

Luca Jurman, ex insegnante di musica di Amici, ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse contenute nella lettera della produzione del talent show. Attraverso due video pubblicati sul suo account Instagram, Jurman affronta direttamente le critiche ricevute e difende la sua posizione con argomentazioni dettagliate.

La contestazione delle accuse: nessuna ricerca di visibilità

Jurman inizia la sua replica sottolineando l’importanza del fatto che Amici abbia deciso di attaccarlo pubblicamente. Riguardo alle accuse di cercare visibilità, Jurman ribatte affermando di non essere interessato a tornare nel programma e di non aver mai cercato in modo attivo una riconferma. Ha sottolineato il suo diritto di criticare un sistema che, secondo lui, non supporta i veri talenti.

Luca Jurman risponde ad “Amici”: “Cercavo solo un dialogo con Maria De Filippi ora farò un nuovo talent” – Il rifiuto dell’etichetta di “cercatore di visibilità”

Luca Jurman respinge l’etichetta di “cercatore di visibilità”, sottolineando che non fa televisione e che il suo obiettivo non è tornare nel programma, ma piuttosto criticare un sistema che, a suo avviso, ha perso di vista la meritocrazia. Jurman ha evidenziato il suo tentativo di parlare con Maria De Filippi per discutere delle sue ragioni e ha affermato che non ha mai cercato ripetutamente di rientrare nel programma.

Il desiderio di dialogo con Maria De Filippi

Jurman ha dichiarato di aver chiesto ripetutamente un incontro con Maria De Filippi per discutere delle sue preoccupazioni e chiarire le motivazioni della sua partenza dal programma. Ha sottolineato che il suo intento era quello di esprimere critiche costruttive e di promuovere la meritocrazia nel contesto televisivo, specialmente nei programmi dedicati ai talenti.

La risposta alla proposta di creare un nuovo talent show

Rispondendo alla provocatoria proposta di Amici di creare un proprio talent show, Jurman accetta la sfida, dichiarando che proverà a realizzare un nuovo programma dedicato ai talenti veri. Questo, secondo Jurman, è un passo concreto per dimostrare il suo impegno a favore di un sistema più equo e meritocratico nel mondo dello spettacolo.

Luca Jurman risponde ad “Amici”: “Cercavo solo un dialogo con Maria De Filippi ora farò un nuovo talent” – La critica al sistema: musica e numeri

Nella seconda parte del video, Luca Jurman critica apertamente il sistema televisivo, affermando che la musica è diventata solo una questione di numeri. Ha espresso la sua delusione riguardo al modo in cui i programmi televisivi alimentano un’idea distorta della musica, basandosi solo su dati quantitativi e trascurando il talento genuino.

Conclusione: una voce contro il sistema

La lunga risposta di Luca Jurman si conclude con una dichiarazione di indipendenza dalle dinamiche del sistema televisivo attuale. Ha ribadito la sua volontà di criticare costruttivamente e di lavorare per un cambiamento che promuova i veri talenti musicali. La sua risposta pubblica afferma chiaramente la sua determinazione a lottare contro un sistema che, secondo lui, ha perso di vista l’essenza stessa della meritocrazia nel mondo dell’intrattenimento.

