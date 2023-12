13 Dicembre 2023

Diletta Leotta: relax e vacanze con la figlia Aria e le amiche Elodie e Francesca Muggeri e il piccante dettaglio del tatuaggio non sfugge ai follower

da tgcom24.mediaset.it

La celebre conduttrice sportiva Diletta Leotta ha recentemente condiviso sui suoi social momenti di relax durante una vacanza in uno chalet. Circondata dalle amiche più care e dalla sua adorabile figlia Aria, nata lo scorso agosto. Mentre la star si godeva il meritato riposo con le ‘zie’ Elodie e Francesca, i follower hanno notato un particolare sexy che ha acceso i commenti e l’attenzione di tutti. Un piccolo tatuaggio a forma di stellina sull’inguine di Diletta, ben in vista grazie al suo costume da bagno.

Il momento di relax con Aria e le “zie” Elodie e Francesca

Diletta Leotta ha condiviso con i suoi seguaci su Instagram e altri social media gli scatti di momenti spensierati passati in uno chalet. Accompagnata dalla sua piccola Aria e dalle amiche del cuore, Elodie e Francesca Muggeri. Questo ritiro di lusso ha regalato a Diletta e alle sue compagne di viaggio un’occasione per rigenerarsi, lontano dai riflettori e dagli impegni professionali. Le immagini mostrano il trio femminile in momenti di puro relax. Godendosi la piscina della spa e condividendo risate e affetto.

La stellina sull’Inguine: dettagli che fanno parlare

Sebbene la vacanza fosse concepita come un momento di distensione, la stella della serata è diventata una piccola stellina. Nascosta sotto il costume da bagno di Diletta Leotta. I follower, attenti ai dettagli, hanno notato il piccolo tatuaggio sull’inguine della conduttrice sportiva. Diventando subito argomento di discussione. La stellina è diventata un elemento di curiosità e i commenti divertiti e ironici non si sono fatti attendere. Con un velato riferimento alla farfallina di Belen Rodriguez che aveva fatto scalpore durante una precedente edizione del Festival di Sanremo.

Il trio affiatato: Diletta, Elodie e Francesca Muggeri

Oltre alla presenza della piccola Aria, le immagini mostrano anche l’allegria del trio formato da Diletta Leotta, Elodie e Francesca Muggeri. Dopo il successo del tour di Elodie, che le ha regalato il soprannome di “Beyoncé italiana,” la cantante si è concessa un periodo di relax in compagnia delle amiche più care. Questo momento di distensione testimonia la solidità dell’amicizia tra le tre donne. Che hanno condiviso risate, momenti spensierati e l’affetto per la piccola Aria, figlia di Diletta.

Diletta Leotta: Mamma Multitasking e Famiglia Dolcissima

La vita di Diletta Leotta ha acquisito una nuova dimensione con la nascita di Aria, che sta per compiere quattro mesi. La conduttrice sportiva si è dimostrata una mamma multitasking, gestendo con maestria i suoi impegni professionali e il ruolo di madre. In una recente intervista alla “Gazzetta dello Sport,” Diletta ha condiviso la sua gioia di essere madre e l’energia positiva che le trasmette la piccola Aria ogni giorno. Nonostante la distanza geografica con il padre di Aria, il portiere del Newcastle, Loris Karius, la famiglia dimostra di essere unita e affiatata, con la speranza di un avvicinamento futuro.

Progetti futuri e matrimonio nei piani

Guardando al futuro, Diletta Leotta ha svelato alcuni dei suoi progetti. Concentrata sul mondo del calcio, la conduttrice non esclude incursioni nell’ambito dell’intrattenimento. Un terreno in cui già si cimenta con successo su Radio 105. Riguardo alla vita privata, il matrimonio è nei suoi piani, ma al momento tutto ruota attorno alla gioia di Aria. La Leotta ha sottolineato l’importanza della famiglia. E mentre i progetti professionali continuano a fiorire, la priorità resta quella di godersi ogni momento con la sua dolce bambina.

In conclusione, la vacanza di Diletta Leotta con Aria e le “zie” Elodie e Francesca ha regalato agli appassionati uno scorcio di momenti spensierati e di affetto. Diventando un’occasione per apprezzare la sua versatilità tra carriera e vita familiare. Il piccolo dettaglio del tatuaggio ha aggiunto un tocco di piccantezza. Alimentando l’entusiasmo dei follower e mantenendo la stella Diletta Leotta sempre al centro dell’attenzione mediatica.

