12 Dicembre 2023

Barbara De Rossi si sposa in Toscana: matrimonio con Simone Fratini a Montevarchi

da adnkronos.com

L’emozione ha pervaso il cuore della Toscana, poiché l’attrice Barbara De Rossi, 63 anni, ha scambiato i voti nuziali con l’imprenditore fiorentino Simone Fratini, 52 anni. La coppia, legata da sei anni, ha sigillato il suo amore con un rito civile celebrato a Montevarchi, suggestivo comune nella provincia di Arezzo. La cerimonia ha avuto luogo nella sede storica dell’Accademia Valdarnese del Poggio, e la sindaca Silvia Chiassai ha avuto l’onore di ufficiare il matrimonio.

L’atmosfera del giorno speciale, poi, è stata catturata da un’immagine condivisa dalla sindaca su Facebook, immortalando il momento di felicità con i due neosposi. Silvia Chiassai ha condiviso il suo entusiasmo online, scrivendo: “E’ stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali, Barbara e Simone. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde.”

Un matrimonio nel cuore del Valdarno Aretino

Barbara De Rossi e Simone Fratini hanno scelto il Valdarno aretino come il luogo ideale per il loro matrimonio. Da tempo, la coppia ha fatto di questa pittoresca zona toscana la loro dimora, scegliendo Montevarchi come cornice per la loro giornata speciale. La cittadina, ricca di storia e cultura, ha offerto uno sfondo suggestivo per la celebrazione di un amore duraturo.

Il rito civile, semplice ed elegante, ha sottolineato l’autenticità e la profondità dei sentimenti che legano la coppia. La sindaca, protagonista dell’evento, ha condiviso con i presenti l’atmosfera di emozione che ha permeato la cerimonia.

Una festa di matrimonio nei tesori del Valdarno

Dopo la celebrazione, Barbara De Rossi e Simone Fratini hanno scelto di festeggiare con amici e parenti in uno dei locali più rinomati della vallata. L’Osteria dell’Acquolina, curata dallo chef Paolo Tizzanini a Terranuova Bracciolini (Arezzo), è stata la cornice del pranzo nuziale. Un momento conviviale, all’insegna della gioia e della condivisione, ha unito gli ospiti in un’atmosfera di festa.

Barbara De Rossi, da tempo considerata una valdarnese di adozione, ha scelto questa affascinante zona come il luogo dove vivere e creare ricordi speciali. La sua presenza abituale a Montevarchi ha reso l’attrice una figura familiare tra i residenti, che spesso l’hanno incontrata durante la spesa o in momenti di svago.

Simone Fratini: imprenditore dell’hair style

Il neo-sposo, Simone Fratini, è un imprenditore nel settore dell’hair style con base a Firenze. Proprietario di un’azienda specializzata in prodotti per capelli e protesi capillari, Fratini ha consolidato la sua presenza nel mondo della bellezza e dell’estetica. La sua passione per il settore si è tradotta in una carriera di successo, culminando ora nell’inizio di una nuova avventura matrimoniale accanto a Barbara De Rossi.

Il matrimonio di Barbara De Rossi e Simone Fratini non solo celebra l’amore tra due persone, ma anche la bellezza e l’autenticità della Toscana, che ha fornito la cornice perfetta per questo giorno speciale. La coppia, ormai unita legalmente, si avventura insieme verso un futuro ricco di amore, condivisione e nuove esperienze nel cuore della meravigliosa Toscana.

