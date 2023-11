6 Novembre 2023

Crisi Milan: fiducia in Pioli ma le prossime due partite saranno decisive

da gazzetta.it

Il Milan, reduce da una serie di risultati negativi, affronta un momento critico nella sua stagione. La società è compatta intorno all’allenatore Stefano Pioli, ma le prossime due partite saranno fondamentali per il futuro del club. Mentre i tifosi esprimono preoccupazione sui social, la dirigenza del Milan sta mantenendo la fiducia in Pioli e nel progetto che è stato avviato in estate.

Fiducia in Pioli

Dopo la brutta sconfitta per 0-1 contro l’Udinese, la società milanista ha deciso di confermare la fiducia in Stefano Pioli. Nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la società crede ancora nel progetto costruito sulla base di obiettivi ambiziosi, tra cui la conquista dello scudetto e la semifinale di Champions League. La squadra si è riunita per un allenamento di scarico, con l’idea condivisa di dare il massimo per superare questa fase difficile.

Il ruolo di Ibra e Gerry Cardinale

La dirigenza milanista sta valutando attentamente le prossime mosse. In questo contesto, Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird e uno dei principali sponsor di Zlatan Ibrahimovic, sta per visitare Milano. Anche se non è certo che Cardinale incontrerà la squadra o Ibrahimovic, è chiaro che il suo ruolo sarà cruciale nelle decisioni future. Molti tifosi invocano il ritorno di Ibrahimovic come leader carismatico e figura chiave per cambiare il corso della stagione. Tuttavia, la decisione dovrà essere attentamente ponderata poiché potrebbe influenzare l’immagine del progetto.

Le partite chiave con Psg e Lecce

Le prossime due partite, contro il Psg in Champions League e il Lecce in Serie A, saranno fondamentali per il destino di Pioli. Due vittorie riporterebbero il Milan in corsa per gli ottavi di Champions e lo accorcerebbero le distanze con l’Inter in campionato. Al contrario, due sconfitte porterebbero il club in una situazione di crisi più profonda. La squadra deve rispondere al di là dei risultati e dimostrare di credere nel progetto.

La pressione sui giocatori

In questa difficile situazione, i giocatori parlano tra loro e cercano soluzioni. Non c’è una congiura anti-Pioli, ma è evidente uno smarrimento nella squadra. Pioli ha preso alcune decisioni nelle ultime settimane che non hanno pagato, e ha ammesso di avere responsabilità nelle recenti sconfitte. La squadra deve ora mostrare carattere e determinazione per superare questa fase complicata.

Il futuro del Milan

Il Milan sta attraversando una fase critica con una serie di sfide importanti davanti a sé. La dirigenza, la squadra e gli allenatori dovranno lavorare insieme per superare questa crisi e continuare a perseguire i loro obiettivi stagionali. Come dimostrano esempi del passato, il calcio può riservare sorprese e il futuro del Milan sarà determinato da come la squadra affronterà le sfide che ha di fronte.

