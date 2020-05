Vuoi guardare il video di “Ciao Darwin 8” puntata 9 maggio 2020?

“Ciao Darwin 8” puntata 9 maggio 2020 (VIDEO)

Oggi, 9 maggio 2020, è andata in onda una puntata di “Ciao Darwin 8”. Il varietà condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. In questa edizione, infatti, la trasmissione esplorerà gli scenari apocalittici. Verso i quali il nostro mondo si sta avvicinando. il programma nasce nel 1998 da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Ovvero far gareggiare due squadre che rappresentino due categorie umane antitetiche per scoprire quale delle due è più forte.

Tutto questo in ossequio alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin. In questo modo si individueranno i connotati e le caratteristiche dell'uomo e della donna del terzo millennio. In poche parole, gli Adamo ed Eva del futuro.

In “Ciao Darwin 8”, puntata 9 maggio 2020, ci sarà la classica prova ‘A spasso nel tempo’. Ma anche le ‘Prove di Coraggio’, il Faccia a Faccia e il gioco finale con il quiz nei famosi Cilindroni. In quest’edizione, poi, ci sarà una ‘Madre Natura’ diversa per ogni appuntamento. La gara consiste in prove di abilità, intelligenza e cultura generale. Con l’intento di riprodurre, ma con esiti volutamente ridicoli, il meccanismo di selezione naturale teorizzato da Charles Darwin.

Ad ogni prova viene dato un punteggio tramite votazione del pubblico in sala. La somma dei punti alla fine delle varie prove determina la categoria in vantaggio prima dell'ultimo gioco, quello dei cilindroni.

