24 Dicembre 2023

“Aquaman 2” affonda: il deludente esordio al box office

Un addio e un nuovo inizio: Jason Momoa abbandona il DCEU

Jason Momoa, volto iconico di Aquaman, dice addio al DC Extended Universe (DCEU) in vista di un presunto ritorno nel nuovo DC Universe (DCU). Tuttavia, la sua partenza coincide con l’uscita di “Aquaman e Il Regno Perduto”, il secondo capitolo delle avventure del re degli oceani. Mentre la notizia del passaggio di testimone era nell’aria, i numeri ufficiali confermano ora un esordio al box office deludente per il film.

Un primo weekend di incassi fiacco

Il film ha iniziato la sua corsa al botteghino durante il weekend di Natale, registrando un esiguo incasso di 4,5 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì. Questo dato proviene da un totale di 3.040 sale, ben al di sotto dei 9 milioni di dollari guadagnati in anteprime dal suo predecessore nel 2018. La combinazione della partenza di Momoa dal DCEU e delle sfide incontrate dal genere dei supereroi durante l’anno rendono questo risultato ancor più significativo.

Un Anno Difficile per i Supereroi

Il 2023 è stato un anno difficile per i film di supereroi, con poche eccezioni come “Spider-Man: Across the Spider-Verse” e “Guardiani della Galassia 3.” “Aquaman e Il Regno Perduto” sembra aggiungersi alla lista delle delusioni. Con un risultato iniziale che potrebbe attestarsi tra i 37 e i 43 milioni di dollari durante il lungo weekend di quattro giorni. Un risultato notevolmente inferiore rispetto all’esordio del primo “Aquaman”. E persino al deludente “The Marvels” del rivale Marvel Studios, che ha incassato 46,1 milioni di dollari.

La sfida del confronto con il predecessore

Il primo “Aquaman” aveva debuttato con un impressionante incasso di 67,9 milioni di dollari nel weekend del 21-23 dicembre 2018. Raggiungendo poi i 105,4 milioni di dollari entro il giorno di Natale. Il film ha continuato a riscuotere successo, accumulando 335,1 milioni di dollari a livello nazionale. E un incredibile miliardo e 150 milioni di dollari a livello globale, diventando il film DCEU di maggior successo.

Le Sfide Future per il DCU e la Warner Bros.

Il deludente esordio di “Aquaman e Il Regno Perduto” solleva domande sul futuro del DCU e la strategia della Warner Bros. Nel contesto di un mercato cinematografico sempre più competitivo, il franchise deve ora affrontare la sfida di mantenere il fascino degli spettatori e competere con le produzioni di altri studi. Il destino del DCU potrebbe dipendere dalla capacità di reinventarsi e offrire contenuti che continuino a catturare l’immaginazione del pubblico.