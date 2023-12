25 Dicembre 2023

La ricchezza della famiglia McCallister: uno sguardo economico a “Mamma ho perso l’aereo”

da open.online

Esplorando i dettagli finanziari della famiglia più celebre delle festività natalizie, gli economisti Usa valutano la ricchezza dei McCallister e le sfumature economiche dietro le loro (dis)avventure.

Il fenomeno cinematografico duraturo

Oltre 30 anni dopo il suo debutto cinematografico, “Mamma, ho perso l’aereo” continua a dominare il periodo natalizio come uno dei film più amati di sempre. Le avventure esilaranti di Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin, nel proteggere la sua dimora dai malintenzionati hanno fatto sì che il film diventasse una tradizione per le famiglie in tutto il mondo. Mentre gli spettatori ridevano delle disavventure di Kevin, negli Stati Uniti qualcuno si è chiesto quanto fosse effettivamente ricca la famiglia McCallister.

L’indagine del New York Times

Il New York Times ha preso in mano l’interrogativo e ha consultato esperti della Federal Reserve per svelare la ricchezza della famiglia immortale del piccolo Kevin. La conclusione a cui sono giunti è che i McCallister potrebbero facilmente essere parte dell’1% più ricco d’America. Ma cosa ha portato a questa conclusione?

La dimora dei super ricchi

Un indizio significativo proviene dalla dimora dei McCallister, una sontuosa villa situata a Chicago. Secondo il New York Times, la casa è ubicata al civico 671 di Lincoln Avenue, nel costoso sobborgo di Winnetka. Gli economisti consultati dal giornale sostengono che, nel 1990, solo coloro che facevano parte dell’1% più ricco avrebbero potuto permettersi una residenza di tale lusso. La vera dimora utilizzata per le riprese del film è stata venduta nel 2012 per 1,58 milioni di dollari, e oggi è stimata intorno ai 2,3 milioni secondo il sito Zillow.

I lavori dei genitori

Il film non offre dettagli sulle occupazioni dei genitori di Kevin, ma ci sono suggerimenti e ipotesi dei fan online. La presenza di numerosi manichini nella casa ha portato alcuni a ipotizzare che la madre, Kate McCallister, potrebbe essere stata una stilista. Il padre, Peter, viene spesso etichettato come un generico “uomo d’affari”, ma teorie più audaci presenti su internet suggeriscono coinvolgimenti in attività criminali organizzate.

Il viaggio a Parigi e l’appartamento con vista sulla Torre Eiffel

Un altro elemento che indica la notevole agiatezza economica dei McCallister è il viaggio di Natale a Parigi. La famiglia, ad eccezione di Kevin, vola nella Ville Lumière per trascorrere le festività. Considerando che gli adulti viaggiano in prima classe, il costo del viaggio è notevole. Kate, la madre, menziona che il fratello di suo marito, lo zio Bob, ha coperto le spese dei biglietti aerei. Oltre a questo gesto generoso, lo zio Bob possiede un appartamento con vista sulla Torre Eiffel, capace di ospitare 15 persone.

In conclusione, mentre “Mamma, ho perso l’aereo” rimane un classico intramontabile delle festività natalizie, la sua analisi economica offre uno sguardo divertente su quanto ricca potrebbe essere la famiglia McCallister. Con una dimora da sogno, occupazioni misteriose e viaggi internazionali di lusso, i McCallister incarnano il lifestyle del 1% più ricco, anche se solo nella magica atmosfera natalizia di Hollywood.

