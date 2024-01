26 Gennaio 2024

“Amici” Mew e Matthew spiegano i motivi del loro addio alla scuola

da ilgiornale.it

Le recenti uscite repentine di Mew e Matthew dalla scuola di Amici hanno suscitato diverse speculazioni e teorie da parte dei fan, ma ora i due cantanti hanno deciso di fare chiarezza sui motivi dietro la loro improvvisa decisione. Mentre Mew aveva precedentemente annunciato la sua uscita, ora anche Matthew ha condiviso la sua versione della storia.

Mew rivela la sua verità

Valentina Turchetto, conosciuta come Mew, è stata la prima a rompere il silenzio, condividendo un video su Instagram in cui spiega le ragioni del suo addio a Amici. Ha aperto il suo cuore ai fan, rivelando che ha lasciato il talent show per prendersi cura della sua salute mentale. Ha sottolineato quanto sia delicato il percorso ad Amici, ringraziando Maria De Filippi e descrivendo il programma come una “salvezza” che le ha dato le conferme necessarie. Mew ha sottolineato la sua crescita personale, affermando di entrare consapevole dei suoi limiti e di affrontare il percorso senza maschere.

La rivelazione più intima è stata quella sulla sua lotta contro la depressione, che ha colpito anche durante i momenti più felici della sua vita. Ha parlato della fame e dell’esaurimento delle energie causati dalla depressione, confessando di aver smesso di mangiare. Mew ha sottolineato l’importanza di parlare apertamente dei disturbi mentali e ha invitato gli altri a condividere i loro dolori. Riguardo alla sua relazione con Matthew, ha descritto il loro amore come travolgente, ma ha smentito la gravidanza, chiarendo che il suo stato emotivo era il motivo principale della sua partenza.

“Amici” Mew e Matthew spiegano i motivi del loro addio alla scuola – La versione di Matthew

Successivamente, Matthew ha condiviso la sua versione della storia attraverso un video su Instagram. Ha iniziato riconoscendo che l’entrata nella scuola di Amici gli ha permesso di proiettarsi nel futuro desiderato e di crescere a livello artistico e personale. Ha ringraziato Maria De Filippi per gli insegnamenti su come mostrare i propri sentimenti, affermando che contare fino a mille è quello che ha imparato da lei.

Matthew ha rivelato che comprimere le emozioni, specialmente durante la perdita di una persona cara (sua nonna), lo ha destabilizzato. Ha dedicato un pensiero a Mew, definendo il suo innamoramento inaspettato e un regalo. Nonostante abbia cercato di nascondere i propri sentimenti, il percorso è diventato difficile dopo la decisione di Mew. Matthew ha concluso affermando che il benessere proprio e delle persone amate è inestimabile e va custodito a tutti i costi. Ha chiarito che questa non è una fine, ma un nuovo inizio.

Conclusione del mistero di Amici

Con le chiare dichiarazioni di Mew e Matthew, sembra che il mistero dietro le loro uscite da Amici si sia finalmente risolto. La salute mentale, le emozioni e le relazioni personali hanno giocato un ruolo chiave nelle loro decisioni di abbandonare il talent show, aprendo una finestra sulla complessità della vita dietro le quinte di Amici.

