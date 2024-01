26 Gennaio 2024

“La volta buona” Caterina Balivo critica duramente Ilary Blasi: “Documentario intervista e il libro Una fine pessima”

“La volta buona” Caterina Balivo critica duramente Ilary Blasi: “Documentario intervista e il libro Una fine pessima”

da davidemaggio.it

Il personal-trainer Cristiano Iovino ha smentito le affermazioni di Ilary Blasi, svelando che il loro incontro non si è limitato a un semplice caffè, come affermato dalla ex Lady Totti nel documentario “Unica”. La notizia ha scatenato una discussione accesa, con Caterina Balivo che non ha risparmiato critiche alla collega durante il suo programma “La Volta Buona” su Rai 1.

Il commento di Incoronata Boccia: mancanza di stile di Iovino

In studio, la giornalista Incoronata Boccia ha commentato lo scoop del giornale il Messaggero, congratulandosi per la rivelazione. Tuttavia, ha stroncato l’intervista di Iovino, esprimendo la sua disapprovazione per il comportamento dell’uomo:

“Posso dire? Io da un uomo così, veramente, neanche un caffè. Che mancanza di stile, veramente. Quanta poca galanteria”.

“La volta buona” Caterina Balivo critica duramente Ilary Blasi: “Documentario intervista e il libro Una fine pessima” – La posizione di Caterina Balivo: una critica alla fine del matrimonio

Caterina Balivo ha preso una posizione molto distante da quella di Boccia, sottolineando che fin dall’inizio i protagonisti della vicenda hanno dichiarato pubblicamente la fine del loro matrimonio. La conduttrice ha commentato:

“Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? No perché hanno comunque raccontato tutto”.

Focalizzandosi sulla strategia di comunicazione di Ilary Blasi, Balivo ha aggiunto:

“Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima”.

Un giudizio severo ma riflettuto

Con molta severità, Caterina Balivo ha espresso il suo giudizio sulla situazione. La sua critica si è concentrata sulla pubblicizzazione dettagliata del matrimonio, compresa la scelta di Blasi di raccontare la sua storia attraverso un documentario, un’intervista e, infine, un libro autobiografico. La conduttrice ha sottolineato l’ineleganza di tale approccio, enfatizzando la mancanza di riservatezza e raffinatezza nel gestire la fine del matrimonio.

In conclusione, Balivo ha emesso un giudizio che potrebbe essere condiviso da molti, sottolineando la necessità di una gestione più discreta e riservata di questioni così personali.

“GRANDE FRATELLO” SCONTRO TRA BEATRICE LUZZI E PERLA VATIERO MIRKO BRUNETTI E’ UNA FURIA E IN 6 RISCHIANO L’ELIMINAZIONE