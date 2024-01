Grande Fratello scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero Mirko Brunetti è una furia e in 6 rischiano l’eliminazione

24 Gennaio 2024

da davidemaggio.it

Anticipazioni e benvenuto a Mirko

La trentaduesima puntata del Grande Fratello inizia con un’anticipazione del contenuto della serata. Alfonso Signorini entra in studio e saluta le due concorrenti femminili. Annuncia la presenza di Mirko in passerella, pronto per alcuni confronti nella casa.

Collegamento con la Casa e auguri a Giuseppe

Si apre il collegamento con la casa, augurando a Giuseppe buon compleanno. Giuseppe scherza sul fatto di sentirsi più vecchio, ricevendo i saluti dagli altri coinquilini.

Tensioni tra Beatrice e Perla

Il primo tema della serata è la discussione tra Stefano, Greta, e successivamente Perla. Stefano si scusa con Greta per una battuta offensiva. Successivamente, Beatrice e Perla sono invitate in Mystery Room per affrontare una discussione intensa. Beatrice accusa Perla di comandare e di dare per scontato che gli altri siano al suo servizio.

Confronti accesi: Mirko vs Federico e Massimiliano

Mirko affronta Federico e Massimiliano per le critiche ricevute dopo un suo attacco a Giuseppe. Accuse e tensioni emergono, con Mirko che respinge le critiche e definisce Federico un egoista. Si creano momenti di confronto acceso tra i concorrenti.

Mirko rivede Greta e Perla

Mirko si confronta con Greta nella Mystery Room, chiarendo che il loro rapporto era amicizia, non amore. Successivamente, incontra Perla, e i due si abbracciano discutendo della situazione amorosa.

Dichiarazioni d’amore tra Giuseppe e Anita

Giuseppe e Anita dichiarano il loro affetto reciproco, definendo il loro legame quasi morboso. La discussione si sposta sul fatto che Giuseppe sa come far sentire amata una donna.

Sorprese per Marco e Giuseppe

Marco riceve sorprese emozionanti, con la comparsa di suo padre, che gli chiede scusa e ammette di non essere stato vicino a lui. Successivamente, Giuseppe è sorpreso dalla presenza della sua famiglia, creando un momento toccante e festoso.

Nominations e televoto

Si procede con le nomination, con alcuni concorrenti nominati palesemente e altri segretamente. Beatrice è la prima ad essere salvata, mentre Federico risulta essere il meno votato e a rischio eliminazione. Si svolgono le nominations, e sei concorrenti finiscono al televoto.

Risultati delle nominations e televoto

Il televoto rivela che Beatrice è stata salvata, mentre Sergio, Perla, Fiordaliso e Monia sono a rischio eliminazione insieme a Federico.

Conclusioni

La puntata si conclude con il verdetto delle nominations e la tensione per il televoto. I concorrenti sono in attesa di scoprire chi sarà eliminato nella prossima puntata.

