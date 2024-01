6 Gennaio 2024

Addio a David Soul: morto l’indimenticabile Hutch di “Starsky e Hutch”

da corriere.it

L’eredità di David Soul: oltre il detective Hutchinson

David Soul, noto come la “metà bionda” della celebre coppia televisiva “Starsky & Hutch”, ci ha lasciato all’età di 80 anni. L’attore e cantante, originario di Chicago, Illinois, è deceduto giovedì dopo una coraggiosa lotta contro le avversità della vita, compresi problemi di salute come il cancro e la malattia polmonare ostruttiva cronica derivante dal fumo. La notizia è stata annunciata dalla quinta moglie di Soul, Helen Snell, con cui l’attore si era sposato nel 2010.

Il percorso artistico: dalla musica alla televisione

Nato come David Solberg il 28 agosto 1943, Soul ha iniziato la sua carriera come musicista in Messico, influenzato da un gruppo di studenti che gli avevano insegnato a suonare la chitarra. Tornato negli Stati Uniti, ha fatto la sua prima apparizione in un club di Minneapolis chiamato “The 10 O’Clock Scholar”. La televisione ha però segnato una svolta nella sua carriera. Dagli anni ’60, si è affermato come attore in diversi telefilm, tra cui “Star Trek”, “Strega per amore”, “Le strade di San Francisco”, e “A tutte le auto della polizia”.

Addio a David Soul: morto l’indimenticabile Hutch di “Starsky e Hutch” – Il successo come detective Hutchinson in “Starsky & Hutch”

La svolta definitiva è arrivata con il ruolo di Ken “Hutch” Hutchinson, il detective biondo dagli occhi azzurri in “Starsky & Hutch”, una serie tv che ha interpretato dal 1975 al 1979 accanto al suo collega e amico Paul Michael Glaser. Durante quegli anni, Soul ha mantenuto viva la sua passione per la musica, pubblicando quattro album di ballate soft rock. Ha raggiunto la vetta delle classifiche inglese e americana due volte con i singoli “Don’t Give Up On Us” nel 1976 e “Silver Lady” nel 1977.

Difficoltà e trionfi successivi: problemi personali e carriera nel West End

Negli anni ’80, le sue apparizioni si sono rarefatte a causa di problemi di alcolismo, che lo hanno portato a un lungo periodo di disintossicazione, e l’arresto per aggressione alla terza moglie Carnel Sherman, incinta di sette mesi. Nel 2012, Soul ha condiviso con The Guardian le sfide nel riconquistare la fiducia dei suoi sei figli. Nonostante ciò, ha ribadito l’importanza di essere presente per i suoi sei nipoti. Negli anni ’90, l’attore ha intrapreso una nuova fase trasferendosi in Inghilterra, dove ha costruito una carriera teatrale di successo nel West End londinese.

Un’amicizia duratura e l’ultima apparizione cinematografica

L’amicizia profonda con Paul Glaser, suo coetaneo, ha resistito al passare degli anni. “Ci conoscevamo prima di ‘Starsky e Hutch'”, ha raccontato Soul in un’intervista, “e da allora siamo rimasti amici per tutti questi anni”. Nel 2004, l’ultima apparizione cinematografica di Soul è avvenuta nel film “Starsky & Hutch”, accanto a Paul Glaser, Ben Stiller e Owen Wilson. La sua eredità artistica abbraccia non solo il detective Hutchinson, ma anche una carriera musicale e teatrale che ha toccato le corde emotive di molti spettatori e fan nel corso degli anni. David Soul rimarrà un’icona indimenticabile della cultura televisiva degli anni ’70.

