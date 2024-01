5 Gennaio 2024

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione

da ilpost.it

Il panorama cinematografico italiano per il 2024 si presenta ricco e variegato, con una selezione di 40 film che spaziano dai thriller psicologici ai biopic, dai sequel a opere originali di registi rinomati. Attori emergenti si mescolano a volti noti, mentre registi celebri tornano sul grande schermo con nuovi progetti. In questo articolo, esploreremo alcune delle opere più attese, delineando trame e dettagli che le rendono imperdibili per gli amanti del cinema.

1. Il Ragazzo e l’Airone – Gennaio

Il maestro giapponese Hayao Miyazaki fa il suo ritorno con “Il Ragazzo e l’Airone”, un’avventura animata che esplora il Giappone durante la Seconda guerra mondiale. La storia segue Mahito, un giovane che, dopo la morte della madre, scopre un mondo fantastico all’interno di una torre misteriosa in compagnia di un airone parlante. Il film, uscito il primo gennaio, promette di catturare l’immaginazione del pubblico di tutte le età.

2. Il Nemico – Gennaio

Un thriller psicologico basato sul romanzo fantascientifico di Iain Reid, “Il Nemico”, è diretto dal regista australiano Garth Davis e vede protagonisti Paul Mescal e Saoirse Ronan. La trama segue una coppia di agricoltori il cui tranquillo stile di vita viene sconvolto dall’arrivo di uno sconosciuto. Il film, disponibile su Prime Video dal 5 gennaio, promette suspense e colpi di scena.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 3. Mean Girls – Gennaio

L’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway “Mean Girls” arriva sul grande schermo. Scritto da Tina Fey, il film segue le vicende di Cady, un’adolescente che si inserisce nel mondo della ragazza più popolare della scuola. Un mix di commedia e musical, questo film offre una nuova interpretazione di una storia amata da molte generazioni.

4. The Holdovers – Gennaio

Diretto da Alexander Payne, “The Holdovers” narra la storia di un insegnante di college degli anni ’70, interpretato da Paul Giamatti, alle prese con gli studenti rimasti in campus durante le vacanze natalizie. Il regista, vincitore di due premi Oscar, promette una commedia dal tono intelligente e umoristico.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 5. Finalmente l’Alba – Febbraio

Il regista Saverio Costanzo presenta “Finalmente l’Alba”, ambientato a Roma nel 1953, la notte prima di un celebre cold case italiano. La trama si sviluppa tra le interazioni di vari personaggi sul set di un film ambientato nell’antico Egitto, con attori statunitensi come Joe Keery e Willem Dafoe nel cast.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 6. Past Lives – Febbraio

Il debutto alla regia della regista sudcoreana naturalizzata canadese Celine Song, “Past Lives”, affronta la storia di un legame speciale tra un ragazzo e una ragazza costretti a separarsi durante gli anni della scuola, solo per ritrovarsi da adulti. Il film ha già guadagnato candidature ai Golden Globe per la regia e la sceneggiatura nei paesi in cui è stato presentato.

7. La Zona di Interesse – Febbraio

Diretto dal regista britannico Jonathan Glazer, “La Zona di Interesse” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Martin Amis, presentato al Festival di Cannes e vincitore del Gran Prix. La storia si svolge nei pressi di Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale e offre uno sguardo intenso sulla vita di una famiglia di un comandante nazista.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 8. Estranei – Febbraio

Il regista Andrew Haigh, noto per le serie TV “Looking” e “The OA”, presenta “Estranei”, una storia basata su un romanzo che esplora il ritorno di un uomo nel suo paese di origine, scoprendo una verità sconcertante sulla sua famiglia.

9. Dune: Seconda Parte – Febbraio

La tanto attesa seconda parte di “Dune”, diretta da Denis Villeneuve, arriva nei cinema il 28 febbraio. Il film, basato sul primo libro della saga, riunisce un cast stellare con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 10. Zielona Granica (Green Border) – Febbraio

La regista polacca Agnieszka Holland presenta “Zielona Granica”, vincitore del premio speciale della giuria a Venezia. Ambientato ai giorni nostri, il film esplora le storie di persone che si trovano al confine tra Polonia e Bielorussia, affrontando tematiche attuali sulla migrazione e l’asilo.

11. Mickey 17 – Marzo

Il regista sudcoreano Bong Joon-ho, celebre vincitore della Palma d’Oro e di tre Oscar con “Parasite”, presenta “Mickey 17”. Tratto da un romanzo, il film è un thriller fantascientifico che segue un impiegato, interpretato da Robert Pattinson, inviato a esplorare un pianeta ghiacciato. Nel cast figurano anche Mark Ruffalo e Toni Collette.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 12. Un Altro Ferragosto – Marzo

Paolo Virzì torna con “Un Altro Ferragosto”, un nuovo capitolo ispirato al suo successo del 1996, “Ferie d’Agosto”. La storia, ambientata a Ventotene, riunisce volti noti del cinema italiano, tra cui Sabrina Ferilli, Laura Morante e Silvio Orlando.

13. Drive-Away Dolls – Marzo

Il regista Ethan Coen dirige “Drive-Away Dolls”, un’avventura criminale con Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan come protagoniste. Il film segue due amiche intrappolate in un giro criminale mentre cercano di viaggiare pericolosamente.

14. Spaceman – Marzo

Il regista svedese Johan Renck presenta “Spaceman”, un adattamento di un romanzo fantascientifico. Il film segue un astronauta, interpretato da Adam Sandler, la cui navicella ospita una creatura misteriosa. Carey Mulligan interpreta la moglie dell’astronauta.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 15. May December – Aprile

Diretto da Todd Haynes, “May December” si ispira a una storia di cronaca degli anni Novanta. Il film racconta la relazione tra un’insegnante, interpretata da Julianne Moore, e uno studente, interpretato da Natalie Portman, con temi controversi legati al passato della coppia.

16. If – Maggio

John Krasinski dirige “If”, un film in live-action con lui e Ryan Reynolds. La trama segue una ragazzina che vede gli amici immaginari d’infanzia dimenticati dagli adulti, offrendo una visione unica della fantasia e della realtà.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 17. Challengers – Primavera

Luca Guadagnino presenta “Challengers”, un film che esplora il mondo del tennis con Zendaya nei panni di una tennista di alto livello. La storia ruota attorno alla complessa relazione con i tennisti Art e Patrick, interpretati da Mike Faist e Josh O’Connor.

18. Ballerina – Giugno

Len Wiseman dirige “Ballerina”, un revenge movie che si inserisce nella saga d’azione thriller di John Wick. Ana de Armas interpreta Rooney, una ballerina trasformata in assassina, con Keanu Reeves che riprende il suo ruolo di John Wick.

19. The Bikeriders – Giugno

Ispirato a un reportage fotografico del 1967, “The Bikeriders” di Jeff Nichols racconta la storia di una gang di motociclisti della sottocultura di Chicago, con Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy nei ruoli principali.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 20. Priscilla – Data di uscita non specificata

Dopo “Elvis” di Baz Luhrmann nel 2022, Sofia Coppola dirige “Priscilla”, basato sul libro di memorie di Priscilla Presley, moglie di Elvis. Cailee Spaeny e Jacob Elordi interpretano la coppia. Il film, già uscito negli Stati Uniti a novembre, attende la data di uscita in Italia.

21. Furiosa: A Mad Max Saga – Maggio

Il prequel di “Mad Max: Fury Road”, intitolato “Furiosa: A Mad Max Saga”, è diretto da George Miller con Anya Taylor-Joy come protagonista e Chris Hemsworth nel ruolo del cattivo. Il film esplora il passato di Furiosa, personaggio iconico interpretato in precedenza da Charlize Theron.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 22. Joker: Folie à Deux – Ottobre

Il sequel musicale del pluripremiato “Joker” del 2020 vede il ritorno di Todd Phillips come regista e Joaquin Phoenix come protagonista. “Joker: Folie à Deux” presenta anche Lady Gaga nel ruolo di una psichiatra che si innamora di Joker, in un inusuale mix di dramma e musical.

23. Bob Marley: One Love – Febbraio

Il biopic sulla vita del leggendario cantautore e attivista giamaicano, “Bob Marley: One Love”, è diretto da Reinaldo Marcus Green e interpretato da Kingsley Ben-Adir. Il film promette di esplorare la vita e l’eredità di Marley.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 24. The Fall Guy – Maggio

Diretto da David Leitch, “The Fall Guy” è un mix di azione e commedia basato sull’omonima serie tv. Ryan Gosling ed Emily Blunt interpretano il protagonista stuntman e la sua ex fidanzata, coinvolgendosi in un misterioso caso di scomparsa su un set cinematografico.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 25. Inside Out 2 – Giugno

Il sequel del film d’animazione di successo “Inside Out” del 2015, “Inside Out 2”, presenta nuove emozioni, incluso il personaggio dell’ansia, con la voce di Maya Hawke nella versione originale americana.

26. Deadpool 3 – Luglio

Il terzo capitolo della saga di Deadpool, basato sull’omonimo supereroe Marvel interpretato da Ryan Reynolds, promette azione, umorismo nero e la partecipazione di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

27. Beetlejuice 2 – Settembre

Il sequel di “Beetlejuice – Spiritello Porcello”, diretto da Tim Burton e con il ritorno di Winona Ryder e Michael Keaton, si annuncia come un’attesa continuazione delle avventure soprannaturali e umoristiche.

28. Nosferatu – Dicembre

Il remake dell’horror gotico del 1922, “Nosferatu”, diretto da Robert Eggers, presenta Bill Skarsgård come il vampiro, con Lily Rose-Depp ed Emma Corrin nel cast.

29. Il Colore Viola – Data di uscita non specificata

Tratto dal romanzo di Alice Walker, “Il Colore Viola” è un musical ispirato alla vita di una donna afroamericana che lotta per i propri diritti nel Sud degli Stati Uniti. La produzione coinvolge Steven Spielberg e Oprah Winfrey, ma la data di uscita in Italia resta incerta.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 30. Horizon: An American Saga – Date di uscita non specificate

Il western diviso in due parti, diretto e interpretato da Kevin Costner, “Horizon: An American Saga”, esplora il periodo prima, durante e dopo la guerra civile americana, concentrandosi sul selvaggio West.

31. Back to Black – Date di uscita non specificate

Diretto da Sam Taylor-Johnson, il biopic su Amy Winehouse, “Back to Black”, promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita della celebre cantautrice inglese, interpretata da Marisa Abela.

32. Il Gladiatore 2 – Date di uscita non specificate

Ridley Scott dirige il sequel di “Il Gladiatore”, con Paul Mescal come protagonista e il supporto di Denzel Washington e Pedro Pascal. La storia si concentra sul nipote di Commodo e le sue avventure nell’antica Roma.

33. Civil War – Date di uscita non specificate

Diretto da Alex Garland e prodotto da A24, “Civil War” immagina un’apocalittica guerra civile negli Stati Uniti con Kirsten Dunst e Cailee Spaeny nel cast.

34. Kingdom of the Planet of the Apes – Date di uscita non specificate

Il sequel di “The War – Il Pianeta delle Scimmie”, intitolato “Kingdom of the Planet of the Apes”, diretto da Wes Ball, prosegue la saga con le scimmie come specie dominante in un futuro distante.

40 film imperdibili del 2024 da attendere con trepidazione – 35. The Shrouds – Date di uscita non specificate

Diretto da David Cronenberg, “The Shrouds” è un thriller di fantascienza che segue un uomo vedovo inventore di uno strumento per comunicare con i morti, con Diane Kruger, Vincent Cassel e Guy Pearce nel cast.

36. Love Lies Bleeding – Date di uscita non specificate

Il thriller di Rose Glass, “Love Lies Bleeding”, segue una ragazza, interpretata da Kristen Stewart, che lavora in una palestra e si innamora di una bodybuilder, interpretata da Katy O’Brian, portando a complicazioni inaspettate.

37. Madame Web – Date di uscita non specificate

Dakota Johnson interpreta Cassandra Webb, la supereroina Marvel, nel quarto film del Sony Spider-Man Universe. Dopo un incidente, Webb sviluppa visioni del futuro e si impegna ad aiutare altre donne con poteri soprannaturali, incluso un personaggio interpretato da Sydney Sweeney.

38. Twisters – Date di uscita non specificate

Il sequel di “Twister”, diretto da Lee Isaac Chung, segue due cacciatori di tempeste, interpretati da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, intenti a testare un nuovo allarme per il maltempo, con la vita in pericolo.

39. Parthenope – Date di uscita non specificate

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, “Parthenope”, ambientato tra Napoli e Capri, presenta Luisa Ranieri, Silvio Orlando e Isabella Ferrari in un racconto cinematografico ancora avvolto nel mistero.

40. Povere Creature – 25 gennaio

Il nuovo capolavoro del regista greco Yorgos Lanthimos, acclamato per la sua visione unica e inquietante, si intitola “Povere Creature!”. La pellicola ha ricevuto il prestigioso Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Tratto dal romanzo del britannico Alasdair Gray, ambientato nell’epoca vittoriana, il film è stato descritto come un “Frankenstein al femminile”.

