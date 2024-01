26 Gennaio 2024

30 anni di Forza Italia: la festa nel ricordo di Silvio Berlusconi

La continuità di Forza Italia: Letta portavoce dei ‘figli’ di Berlusconi

Durante un incontro di Forza Italia, Gianni Letta ha rivelato di essere il portavoce dei “figli” di Silvio Berlusconi, esprimendo il loro saluto e sostegno per mantenere la continuità desiderata dal fondatore del partito.

La famiglia Berlusconi: comportamento esemplare e dedizione a Forza Italia

Letta ha elogiato la famiglia Berlusconi per il loro “comportamento esemplare”, sottolineando l’unità, la concordia e la premura mostrate verso la compagna di Berlusconi, Marta Fascina, e verso collaboratori e aziende. Questo atteggiamento è stato considerato un tributo onorevole a Silvio Berlusconi.

La straordinaria avventura politica e umana: 30 Anni di Forza Italia

Gianni Letta ha descritto la discesa in campo di Berlusconi come un’ “straordinaria avventura politica e umana”. Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ha annunciato che la serata sarà dedicata a raccontare la storia dei 30 anni del partito, proiettando un video storico dell’annuncio della discesa in campo nel 1994.

Tajani: Silvio Berlusconi rimarrà parte integrante della storia di Forza Italia

Tajani ha enfatizzato che la storia di Forza Italia, con un padre che l’ha costruita, avrà sempre Berlusconi come parte integrante anche dopo la sua scomparsa nel giugno scorso. Il video dell’annuncio è stato accolto con una standing ovation.

Il tributo di Giorgia Meloni e l’ispirazione continua di Berlusconi

La premier Giorgia Meloni ha inviato auguri a tutti gli amici di Forza Italia in occasione del trentennale del partito. Ha ricordato il legame forte tra Berlusconi e Forza Italia, definendo l’impegno e il ricordo del fondatore come un’ispirazione continua per il percorso del partito. La serata ha evidenziato il rispetto e l’affetto per l’uomo che ha segnato la storia politica italiana.

