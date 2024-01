2 Gennaio 2024

Zack Snyder si ispira a Nolan per “Rebel Moon 2”: “La sfregiatrice” arriverà su Netflix ad Aprile 2024

Zack Snyder si ispira a Nolan per “Rebel Moon 2”: “La sfregiatrice” arriverà su Netflix ad Aprile 2024

da bestmovie.it

Il mondo cinematografico è ancora in fermento dopo l’uscita di Rebel Moon: Parte 1: Figlia del Fuoco, il colossal sci-fi ideato da Zack Snyder e distribuito su Netflix. Mentre il pubblico è ancora immerso nelle avventure della guerriera Kora, interpretata da Sofia Boutella, emergono dettagli intriganti sulla direzione che prenderà la Parte 2, soprattutto grazie a un’ispirazione di alto livello.

Zack Snyder si ispira a “Dunkirk” di Christopher Nolan

In un’intervista concessa a GamesRadar+, Ed Skrein, l’attore che interpreta l’ammiraglio Atticus Noble in Rebel Moon, ha svelato che per la seconda parte del kolossal, Zack Snyder ha tratto ispirazione da un film di un altro maestro del cinema, Christopher Nolan. Il film in questione è Dunkirk, noto per la sua intensità e la struttura narrativa unica.

Skrein ha spiegato: «Ricordo che Zack disse che per il secondo film voleva un’atmosfera alla Dunkirk, in cui c’è spazio per respirare all’inizio, ma quando la storia ingrana, ingrana davvero alla grande. Un po’ come Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, in cui lo spettatore pensa: “Okay, ho capito dove stanno andando a parare. Ora non mi resta che rilassarmi, mangiarmi i miei popcorn e vedere che succede”». Questo suggerisce un ritmo più lento iniziale seguito da esplosive sequenze d’azione, promettendo un’esperienza coinvolgente per gli spettatori.

Zack Snyder si ispira a Nolan per “Rebel Moon 2”: “La sfregiatrice” arriverà su Netflix ad Aprile 2024 – Attesa per la seconda parte: La Sfregiatrice

Mentre gli appassionati del genere sci-fi e fantasy si preparano per la seconda parte di Rebel Moon, dovranno attendere fino al 19 aprile 2024 per immergersi completamente nell’epica di La Sfregiatrice. La trama promette di continuare la saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto per difendere il villaggio di Veldt, trasformatosi da luogo di pace a rifugio per coloro che hanno perso tutto nella lotta contro il Mondo Madre.

La trama di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice

La storia si sviluppa sulla vigilia della battaglia, con i guerrieri che affrontano le realtà dei loro passati, svelando il vero motivo per cui combattono. Mentre il Regno si scaglia con tutta la sua forza contro la nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende. Un mix di azione, dramma e mistero che promette di mantenere gli spettatori incollati allo schermo.

Aspettative per la seconda parte

La notizia dell’ispirazione presa da Dunkirk di Nolan solleva ulteriori aspettative per Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice. L’attenzione di Snyder alla cinematografia e alla narrazione dettagliata potrebbe portare a una continuazione spettacolare, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e appagante.

Conclusioni: aspettando la sfregiatrice

In attesa dell’aprile 2024, gli appassionati di fantascienza dovranno prepararsi per una nuova avventura epica. L’influenza di Nolan nella seconda parte di Rebel Moon promette di aggiungere un tocco unico a questo universo sci-fi, creando un’attesa crescente tra gli spettatori di tutto il mondo.

E’ MORTO TOM WILKINSON ICONA DEL CINEMA BRITANNICO: DA “FULL MONTY” A “SHAKESPEARE IN LOVE”