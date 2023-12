8 Dicembre 2023

X Factor 2023: le pagelle dei giudici e dei concorrenti

da corriere.it

Il palcoscenico di X Factor 2023 ha visto la sua giusta dose di emozioni, colpi di scena e performance straordinarie. I giudici, con le loro squadre di concorrenti, hanno attraversato alti e bassi, e ora è il momento di dare un’occhiata alle pagelle dei protagonisti di questa edizione.

Fedez: la rincorsa (Voto 7)

Fedez è partito con determinazione nella sua rincorsa a X Factor, mettendo insieme una squadra potente. Nonostante la perdita precoce di Asia, ha dimostrato di saper ascoltare le sue concorrenti e valorizzarle. Ha affrontato le distrazioni causate da Morgan, trovandosi spesso sotto i riflettori per le polemiche con il collega. Nonostante ciò, avrebbe preferito un contesto più sereno. La sua determinazione e la capacità di guidare la sua squadra gli valgono un voto di 7.

Morgan: nel loop (Voto 0)

Morgan, con il suo stile unico e controverso, si trova ancora una volta nel loop distruttivo alimentato dal suo ego. Anche cambiando contesto e protagonisti, il risultato è lo stesso: scompiglio, polemiche e allontanamenti. Nonostante la sua competenza e esperienza, il suo comportamento continua a dividere il pubblico. Il giudizio si concentra più sulle sue intemperanze che sulla musica stessa. Il voto di 0 riflette il suo impatto negativo sulla competizione.

Ambra: in finale senza concorrenti (Voto 4)

Ambra ha guidato una squadra definita scherzosamente come “gli emotivi anonimi”. Tuttavia, la sua emotività non è riuscita a coinvolgere il pubblico, e la squadra è rimasta confinata alla sua cerchia. Ambra si è ritrovata in finale senza concorrenti, anche a causa di ballottaggi difficili. La sua gestione della squadra ha portato a una disaffezione del pubblico, guadagnandole un voto di 4.

Dargen: meno a fuoco (Voto 5)

Nonostante abbia portato quasi tutto il suo team in finale, Dargen è apparso meno incisivo rispetto alla scorsa edizione. Spesso oscurato dal suo vicino di scrivania, ha comunque dimostrato un sincero supporto per concorrenti come Maria Tomba. Nonostante il successo nel portare i concorrenti alla fase finale, il suo impatto complessivo è stato meno incisivo, guadagnandogli un voto di 5.

SARAFINE: la scommessa vinta (Voto 8)

Sara Sorrenti, con il nome d’arte SARAFINE, ha sorpreso tutti spaziando tra generi musicali diversi. A 34 anni, ha fatto una scommessa significativa lasciando un lavoro sicuro per inseguire la sua passione per la musica. Il suo percorso impeccabile e la sua versatilità le valgono un voto di 8.

Francesca Michielin: in difficoltà (Voto 5)

La seconda conduzione di Francesca Michielin, dopo il debutto dello scorso anno, si è rivelata più impegnativa del previsto. Momenti faticosi, come la gaffe su Ivan Graziani, l’hanno messa in difficoltà. Nonostante la sua abilità, ha avuto difficoltà a gestire situazioni complesse, guadagnandosi un voto di 5.

Maria Tomba: la rivelazione (Voto 8)

Maria Tomba si è rivelata come la sorpresa di X Factor 2023. La sua presenza scenica grintosa, il suo entusiasmo sopra le righe e la potente voce soul l’hanno resa la rivelazione della competizione. Ha dimostrato che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, guadagnandosi un voto di 8.

In conclusione, X Factor 2023 ha offerto una miscela di emozioni, talento e controversie, con giudici e concorrenti che hanno lasciato il segno. Resta da vedere chi si aggiudicherà il titolo di vincitore, ma una cosa è certa: questa edizione è stata indimenticabile.

