24 Dicembre 2023

Wanda Nara trionfa a “Ballando con le Stelle 2023”: una vittoria annunciata

da corriere.it

La diciottesima edizione di “Ballando con le Stelle” ha trovato la sua vincitrice indiscussa in Wanda Nara. La manager sportiva di 37 anni, di origini argentine, ha conquistato il titolo nella notte del 23 dicembre, coronando così il suo percorso impeccabile nel talent show di Rai 1.

Un trionfo fin dalla prima puntata

Fin dalla sua prima apparizione sul palco, Wanda Nara ha dimostrato una notevole abilità sulla pista da ballo di Rai 1, sotto l’occhio attento di Milly Carlucci. Il trionfo di Nara era stato predetto sin dalle prime fasi della competizione, e il pubblico non è stato deluso. La concorrente ha danzato con grazia e destrezza, conquistando sia la fiducia dei giudici che il cuore degli spettatori a casa.

Classifiche e commenti dei concorrenti

Simona Ventura si è classificata al secondo posto, mentre al terzo si è piazzato Teo Mammucari, il quale ha commentato la sua sconfitta con sportività. Affermando: “Se fossi arrivato primo, non sarebbe stato giusto per gli altri”. La competizione è stata feroce, ma alla fine è stata la performance impeccabile di Wanda Nara a guadagnare il gradino più alto del podio.

Il percorso netto di Wanda Nara

In coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, Wanda Nara ha tracciato un percorso netto e vincente. Fin dall’inizio, ha stupito i giurati con la sua bravura, conquistando poi il favore del pubblico che l’ha eletta vincitrice con il 70% delle preferenze. Nel momento della proclamazione, Nara si è affrettata ad abbracciare Simona Ventura, dedicandole la vittoria e svelando il legame speciale tra le due: “Perché è una mia grande amica qui in Italia”. Emozionata, ha poi versato lacrime di gioia, sollevando la prestigiosa coppa del trionfo.

Il colpo di scena: blackout in studio

La diretta dell’ultima puntata ha vissuto un momento di tensione con un blackout in studio, che ha costretto la trasmissione a una pausa di undici minuti prima di tornare in onda. Tuttavia, questo inconveniente non ha compromesso la proclamazione della vincitrice, che è avvenuta puntualmente verso l’1.30 di notte, in perfetto accordo con i tempi di scaletta della trasmissione.

Congratulazioni e riconoscimenti

In conclusione, un plauso va al lavoro di tutti coloro che hanno contribuito al successo del programma e alla maestria di Wanda Nara per la sua vittoria meritata. La diciottesima edizione di “Ballando con le Stelle” ha regalato emozioni, talento e un trionfo che sarà ricordato nella storia dello show.

