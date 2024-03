“Viva Rai 2” diretta streaming puntata di oggi 14 marzo 2024 (VIDEO)

13 Marzo 2024

Il 14 marzo 2024 segna il ritorno trionfale di “Viva Rai2”, il celebre “mattin show” che ha catturato il cuore degli italiani con la sua allegria travolgente e il buonumore contagioso. L’anno precedente, “Viva Rai2” ha affascinato il pubblico, diventando un autentico cult televisivo. In attesa della nuova edizione, il programma ha intrattenuto gli spettatori con “prove di risveglio” trasmesse in diretta su Instagram e su RaiPlay.

“Viva Rai 2” diretta streaming puntata di oggi 14 marzo 2024 – Un appuntamento fisso con la felicità – Puntata 14 marzo 2024

L’appuntamento fisso con la felicità è su Rai2, tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino, proprio quando gli italiani stanno per iniziare una nuova giornata. Una novità straordinaria di quest’anno è la trasmissione di “Viva Rai2” anche su Rai Radio 2 alle ore 14, consentendo a un pubblico ancora più vasto di godere dell’energia contagiosa del programma.

“Viva Rai 2” diretta streaming puntata di oggi 14 marzo 2024 – La puntata del 13 marzo 2024: location e ospiti

La sede di quest’anno, poi, è il Foro Italico, trasformato in un autentico Villaggio del divertimento e dell’allegria. Il glass studio è stato ampliato, rinnovato e offre nuovi spazi per offrire al pubblico uno spettacolo ancor più coinvolgente. Gli ospiti principali, tra cui Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, e la straordinaria banda composta da vari talenti, tra cui Ruggiero Del Vecchio, Gabriele Vagnato, Serena Ionta con il suo ukulele, Beatrice De Dominicis e un corpo di ballo ancora più numeroso diretto da Luca Tommassini, promettono di regalare un buongiorno indimenticabile.

“Viva Rai 2” diretta streaming puntata di oggi 14 marzo 2024 – Il team del programma

Il programma, infatti, è stato ideato e scritto da Rosario Fiorello in collaborazione con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio e Alessandro Clemente. Le musiche, dunque, sono curate da Enrico Cremonesi e Daniele Lazzarin, mentre le coreografie sono messe in scena da Luca Tommassini. La regia è affidata a Piergiorgio Camilli, e il produttore esecutivo è Cristina Ambrosi.

Questo spettacolo, quindi, promette di essere una fonte inesauribile di risate, sorrisi e intrattenimento per persone di tutte le età. Ma in particolare per i bambini e i ragazzi che si preparano ad affrontare la giornata scolastica.

In conclusione, “Viva Rai2”, puntata 14 marzo 2024, è il programma da non perdere che ci accompagnerà ogni mattina, regalando una carica di buonumore e, poi, felicità. La sua capacità di trasmettere gioia è, infatti, ciò che lo rende così speciale e amato dal pubblico. Non perdete l’appuntamento con questa festa mattutina straordinaria!

