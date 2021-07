Vuoi guardare il video di “Una voce per Padre Pio 2021”?

“Una voce per Padre Pio 2021” (VIDEO)

da raiplay.it

“Una voce per Padre Pio 2021” è il Charity Show condotto da Mara Venier. Lo spettacolo, poi, fonde, in modo sobrio ed elegante, musica, racconti e testimonianze. La raccolta fondi, inoltre, va per una parte ai progetti italiani. E, poi, una parte alla gestione delle opere sociali attive nei Paesi del Terzo Mondo. Sul palco, insieme alla conduttrice, troviamo, inoltre, ospiti straordinari come Al Bano, Romina Power, Gigi D’Alessio e tanti altri. Comunque, è il Charity Show condotto da Mara Venier.

