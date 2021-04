Vuoi guardare il video di “Una serata tra amici Rai 1”?

“Una serata tra amici Rai 1” (VIDEO)

da raiplay.it

“Una serata tra amici Rai 1” è un evento speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Lo spettacolo, poi, è un importante one man show che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv. Con, inoltre una band di 32 elementi e la conduzione di Pino Strabioli. Comunque, è un evento speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica.

Lo spettacolo, poi, è un importante one man show che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv. Con, inoltre una band di 32 elementi e la conduzione di Pino Strabioli. Tuttavia, è un evento speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Lo spettacolo, poi, è un importante one man show.

“Una serata tra amici Rai 1” è un evento speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Lo spettacolo, poi, è un importante one man show che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv. Con, inoltre una band di 32 elementi e la conduzione di Pino Strabioli. Comunque, è un evento speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica.

Lo spettacolo, poi, è un importante one man show che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv. Con, inoltre una band di 32 elementi e la conduzione di Pino Strabioli. Tuttavia, è un evento speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Lo spettacolo, poi, è un importante one man show.

“UNA SERATA TRA AMICI RAI 1” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO