“Un ritratto in movimento – Omaggio a Mimmo Jodice” RaiPlay 22 dicembre 2023 (VIDEO)

Il 22 dicembre 2023, RaiPlay presenterà “Un Ritratto in Movimento – Omaggio a Mimmo Jodice,” un documentario magistralmente diretto da Mario Martone. Questo affascinante film, poi, offre uno sguardo profondo e intimo sulla vita e l’arte di Mimmo Jodice. Uno dei fotografi italiani più acclamati del XX secolo.

Il documentario, inoltre, ricco di immagini mozzafiato e interviste coinvolgenti, si snoda attraverso le opere e le esperienze di Mimmo Jodice, narrate dalla voce esperta di Mario Martone. Quest’ultimo, noto regista e sceneggiatore italiano, porta la sua maestria nel dare vita al racconto visivo. Creando, dunque, un’opera che celebra il genio artistico di Jodice.

Le chiavi del documentario: interviste esclusive e testimonianze autentiche

Il cuore pulsante di “Un Ritratto in Movimento”, poi, risiede nelle interviste esclusive con figure di spicco nel mondo dell’arte e della cultura italiana. Francesco Vezzoli, noto artista contemporaneo, offre la sua prospettiva unica sul lavoro di Jodice. Mentre, invece, Antonio Biasiucci, altro fotografo di rilievo, condivide riflessioni sulla sua influenza. Marino Niola, Stefano Boeri, Lucia e Laura Trisorio, Lia Rumma, e Angela Jodice, che condivideva la vita con l’artista, poi, offrono testimonianze che danno vita a una narrazione avvincente e completa.

Il documentario, inoltre, non è solo una celebrazione delle fotografie di Jodice ma anche uno sguardo alle persone e agli eventi che hanno plasmato il suo percorso artistico. Angela Jodice, sua compagna di vita, poi, emerge come una presenza centrale, la prima a riconoscere e sostenere il suo talento di artista. La sua testimonianza, inoltre, aggiunge un tocco personale e commovente al racconto. Rivelando, dunque, la storia d’amore dietro l’artista.

22 Dicembre 2023: Data da Segnare per “Un Ritratto in Movimento” su RaiPlay

Il documentario sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire dal 22 dicembre 2023. Gli spettatori potranno immergersi nell’universo visivo e concettuale di Mimmo Jodice. Esplorando le strade intricate della sua mente creativa attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

Il Ruolo Fondamentale di Mario Martone nella Creazione del Documentario

Mario Martone, regista affermato a livello internazionale, conferisce al documentario una profondità unica. La sua abilità nel catturare l’essenza di Jodice attraverso la lente del suo stile cinematografico distintivo promette di rendere questo omaggio un’esperienza indimenticabile per gli spettatori.

La Replica del Documentario: Una Seconda Possibilità di Esplorare l’Arte di Jodice

Per coloro che potrebbero perdere la prima trasmissione, RaiPlay offrirà la possibilità di rivivere “Un Ritratto in Movimento” grazie a una replica programmata successivamente. Questo permetterà agli appassionati di arte e fotografia di godere ancora una volta di questo omaggio unico a Mimmo Jodice.

In conclusione, “Un Ritratto in Movimento – Omaggio a Mimmo Jodice” è un evento imperdibile per gli amanti dell’arte, della cultura e della bellezza visiva. La data del 22 dicembre segna un appuntamento con un viaggio emozionante nel mondo di uno dei maestri della fotografia contemporanea italiana. Preparatevi a essere ispirati e affascinati dalla visione straordinaria di Mimmo Jodice, immortalata magistralmente da Mario Martone.

