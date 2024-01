Trionfo di “Oppenheimer” ai Golden Globe 2024: delusione per “Barbie” e Garrone a mani vuote

8 Gennaio 2024

da corriere.it

La notte dei Golden Globe: premi e delusioni

La serata dei Golden Globe 2024 è stata caratterizzata da emozioni, vittorie sorprendenti e alcune delusioni, con “Oppenheimer” di Christopher Nolan che ha dominato la scena. La pellicola ha conquistato ben cinque statuette su otto categorie in cui era candidata, confermandosi come miglior film drammatico, miglior regia, miglior attore (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), e miglior colonna sonora (Ludwig Göransson).

Ricky Gervais ha fatto la storia vincendo il primo Golden Globe per gli stand-up comedian grazie a “Armageddon”, superando Chris Rock. Questo riconoscimento segna un momento significativo per gli stand-up comedian nella storia dei Golden Globe.

Vittoria a sorpresa per “Povere Creature” di Yorgos Lanthimos

La sorpresa della serata è stata la vittoria di “Povere Creature” di Yorgos Lanthimos nella categoria miglior commedia o musical, superando la favorita “Barbie” di Greta Gerwig. Emma Stone ha aggiunto ulteriore successo al film vincendo come miglior attrice per il suo ruolo in questa commedia femminista.

Lily Gladstone ha fatto la storia diventando la prima nativa americana a vincere un Golden Globe. La sua interpretazione in “Killers of the Flower Moon” le ha valso il premio come miglior attrice, ricevendo una standing ovation per il suo contributo.

Trionfo di Christopher Nolan con “Oppenheimer”

Christopher Nolan è stato celebrato come il miglior regista per “Oppenheimer”, sconfiggendo concorrenti di alto calibro come Greta Gerwig e Martin Scorsese. Il film ha dimostrato di essere una forza dominante, portando a casa numerosi premi chiave.

Delusione per “Barbie” e Bradley Cooper

La delusione ha colpito “Barbie”, perché l’ambizioso progetto di Greta Gerwig non è riuscito a conquistare il premio per la miglior commedia, né ha garantito a Margot Robbie il riconoscimento come miglior attrice. Allo stesso modo, Bradley Cooper è rimasto a mani vuote con “Maestro”, il suo biopic su Leonard Bernstein.

Successi in TV: “Succession” e “The Bear 2”

Nel panorama televisivo, “Succession” ha continuato a riscuotere successo vincendo come miglior serie drammatica e ottenendo tre premi per gli attori Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew Macfadyen. “The Bear 2” è stata incoronata come miglior serie comedy, con Jeremy Allen White e Ayo Edebiri che hanno ricevuto riconoscimenti individuali.

Conclusione: una serata di trionfi e sorprese

In conclusione, i Golden Globe 2024 hanno offerto una serata di trionfi, sorprese e qualche delusione. “Oppenheimer” è emerso come il grande vincitore della notte, mentre altre opere hanno dimostrato il loro valore in una competizione di alto livello. La diversità di talenti e la varietà di storie premiate hanno reso la serata un tributo all’eccellenza nel mondo del cinema e della televisione.

