“Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 7 marzo 2026 (VIDEO)

6 Marzo 2026

da mediasetplay.it

“Tradimento”: streaming della puntata del 7 marzo 2026 su Mediaset Infinity

“Tradimento” è una serie che esplora il lato oscuro dei legami familiari. Guzide, stimata giudice, crede di vivere in una famiglia perfetta. Poi, il suo matrimonio con Tarik sembra solido dopo 30 anni. Inoltre, i due figli le appaiono come meravigliosi. Tuttavia, dietro questa facciata si nascondono inganni e segreti.

La trama si sviluppa attorno a Guzide e alla sua vita apparentemente ideale. Poi, scopre che ogni membro della sua famiglia la inganna. Inoltre, si sacrifica per loro senza sapere cosa accade alle sue spalle. La serie tiene il pubblico con il fiato sospeso grazie a colpi di scena avvincenti.

Un cast di grande talento

Il cast di “Tradimento” include attori di alto livello. Vahide Percin interpreta Guzide con intensità e profondità. Poi, il pubblico la ricorda per il ruolo di Hunkar Yaman in “Terra Amara”. Inoltre, gli altri interpreti arricchiscono la narrazione con performance straordinarie.

La chimica tra i protagonisti rende la storia ancora più coinvolgente. Poi, ogni personaggio mostra una complessità emotiva unica. Inoltre, le relazioni familiari si intrecciano con tematiche universali.

Dove vedere la puntata

La puntata del 19 settembre2025 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Poi, chiunque può accedervi gratuitamente sulla piattaforma. Inoltre, Canale 5 offre la possibilità di guardare le repliche per chi ha perso la diretta.

Perché seguire “Tradimento”

“Tradimento” cattura lo spettatore con una storia ricca di tensione. Poi, il tema degli inganni familiari colpisce per la sua attualità. Inoltre, la serie offre una riflessione profonda sui sacrifici e le apparenze.

Accedi a Mediaset Infinity per guardare la puntata. Poi, scopri cosa nasconde la famiglia di Guzide. Inoltre, preparati a emozioni intense e a colpi di scena inaspettati.

(PRIMA PARTE) "TRADIMENTO"  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 7 marzo 2026 

(SECONDA PARTE) "TRADIMENTO"  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 7 marzo 2026 

(TERZA PARTE) "TRADIMENTO"  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 7 marzo 2026 

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

