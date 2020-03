Vuoi guardare il video di “Tg5 Speciale Coronavirus Canale 5” puntata 24 marzo 2020?

“Tg5 Speciale Coronavirus Canale 5” puntata 24 marzo 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Tg5 Speciale Coronavirus Canale 5”, puntata 24 marzo 2020, si occupa dell’emergenza sanitaria che coinvolge tutta l’Italia. In studio, Cesara Buonamici e Luciano Onder. Questo speciale, inoltre, racconta la lotta contro il Covid-19, nel nostro Paese e nel mondo. Il tutto con puntuali aggiornamenti in diretta. Previsti collegamenti da diverse città italiane e dalle capitali delle altre nazioni colpite. Per ascoltare chi sta combattendo questa battaglia in prima linea.

Spazio anche all’opinione di esperti internazionali per avere un dettagliato punto di vista scientifico. Comunque, si occupa dell’emergenza sanitaria che coinvolge tutta l’Italia. In studio, Cesara Buonamici e Luciano Onder. Questo speciale, inoltre, racconta la lotta contro il Covid-19, nel nostro Paese e nel mondo. Il tutto con puntuali aggiornamenti in diretta. Previsti collegamenti da diverse città italiane e dalle capitali delle altre nazioni colpite. Per ascoltare chi sta combattendo questa battaglia in prima linea.

“Tg5 Speciale Coronavirus Canale 5”, puntata 24 marzo 2020, si occupa dell’emergenza sanitaria che coinvolge tutta l’Italia. In studio, Cesara Buonamici e Luciano Onder. Questo speciale, inoltre, racconta la lotta contro il Covid-19, nel nostro Paese e nel mondo. Il tutto con puntuali aggiornamenti in diretta. Previsti collegamenti da diverse città italiane e dalle capitali delle altre nazioni colpite. Per ascoltare chi sta combattendo questa battaglia in prima linea.

Spazio anche all’opinione di esperti internazionali per avere un dettagliato punto di vista scientifico. Comunque, si occupa dell’emergenza sanitaria che coinvolge tutta l’Italia. In studio, Cesara Buonamici e Luciano Onder. Questo speciale, inoltre, racconta la lotta contro il Covid-19, nel nostro Paese e nel mondo. Il tutto con puntuali aggiornamenti in diretta. Previsti collegamenti da diverse città italiane e dalle capitali delle altre nazioni colpite. Per ascoltare chi sta combattendo questa battaglia in prima linea.

“TG5 SPECIALE CORONAVIRUS” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 24 MARZO 2020

“STASERA ITALIA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 24 MARZO 2020