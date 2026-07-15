15 Luglio 2026

Temptation Island non va in onda oggi: perché salta la puntata del 15 luglio 2026

Temptation Island non va in onda oggi: perché salta la puntata del 15 luglio 2026

Il reality condotto da Filippo Bisciglia ha anticipato la quarta puntata, mentre la rete cambia il palinsesto per evitare la semifinale dei Mondiali.

Temptation Island non va in onda oggi su Canale 5

Temptation Island non va in onda oggi, mercoledì 15 luglio 2026, nella prima serata di Canale 5. Gli spettatori abituati a seguire il programma nel tradizionale appuntamento del mercoledì non troveranno quindi Filippo Bisciglia, le coppie, i single e i consueti falò di confronto. Mediaset ha infatti modificato la programmazione del reality, anticipando la quarta puntata a lunedì 13 luglio e liberando la serata occupata dalla seconda semifinale dei Mondiali di calcio. La pagina ufficiale di Mediaset Infinity conferma che l’ultima puntata disponibile è proprio quella trasmessa lunedì 13 luglio e indica ora il lunedì come nuova collocazione del programma.

Perché Temptation Island è stato spostato

Il cambio di programmazione nasce dalla presenza su Rai 1 della semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, uno degli eventi televisivi più attesi della giornata. Canale 5 ha quindi preferito non trasmettere Temptation Island in contemporanea con una partita capace di attirare un pubblico molto ampio. La decisione aveva già modificato il calendario del reality durante la settimana precedente, quando la quarta puntata era stata anticipata dal mercoledì al lunedì. Diverse fonti televisive avevano segnalato in anticipo questo spostamento, collegandolo direttamente alla fase decisiva del torneo mondiale.

La mancata messa in onda del 15 luglio non rappresenta quindi una sospensione del programma e non dipende dagli ascolti ottenuti dalle prime puntate. Temptation Island resta uno dei titoli principali dell’estate di Canale 5, ma la rete ha scelto di proteggerlo dalla concorrenza sportiva. Il programma aveva debuttato mercoledì 24 giugno, proseguendo poi con le puntate del 1° e dell’8 luglio, prima del passaggio al lunedì avvenuto con l’appuntamento del 13 luglio. Mediaset Infinity conserva tutte le puntate complete già trasmesse e continua a presentare il programma tra i contenuti di punta della rete.

Cosa va in onda al posto di Temptation Island

Nella prima serata di mercoledì 15 luglio, Canale 5 propone il film Ricomincio da me. La rete sceglie quindi una programmazione cinematografica per affrontare la concorrenza della semifinale mondiale trasmessa su Rai 1. Il palinsesto televisivo della serata vede infatti Inghilterra-Argentina come evento principale, mentre le altre reti puntano soprattutto su film, serie e programmi di approfondimento.

Il cambiamento potrebbe sorprendere soprattutto gli spettatori che non avevano seguito la quarta puntata di lunedì. La nuova collocazione è però già visibile sulle pagine ufficiali di Mediaset, dove Temptation Island viene indicato come programma del lunedì in prima serata. La variazione riguarda quindi l’intero calendario della seconda parte dell’edizione e non soltanto la serata del 15 luglio.

Quando torna Temptation Island su Canale 5

Dopo la pausa di oggi, Temptation Island dovrebbe tornare lunedì 20 luglio 2026 nella prima serata di Canale 5. Il nuovo calendario prevede infatti il mantenimento della collocazione del lunedì anche per gli appuntamenti successivi. Le fonti che hanno anticipato il cambio di programmazione indicano inoltre lunedì 27 luglio come possibile data della puntata finale.

Mediaset Infinity conferma al momento la nuova collocazione settimanale, ma la rete potrà comunicare eventuali ulteriori variazioni attraverso i propri canali ufficiali. Gli spettatori potranno continuare a seguire il programma su Canale 5 e recuperare le puntate già trasmesse sulla piattaforma streaming. La quarta puntata, andata in onda lunedì 13 luglio, è già disponibile integralmente online insieme ai precedenti appuntamenti dell’edizione 2026.

La quarta puntata è andata in onda in anticipo

La puntata prevista nella settimana del 15 luglio non è stata cancellata, ma semplicemente anticipata. Canale 5 l’ha trasmessa lunedì 13 luglio, modificando il calendario iniziale del programma. Il pubblico ha quindi già potuto assistere ai nuovi sviluppi delle coppie, ai filmati mostrati nei villaggi e ai momenti di confronto guidati da Filippo Bisciglia. La pagina ufficiale di Temptation Island riporta chiaramente la quarta puntata con la data del 13 luglio e una durata complessiva di 162 minuti.

Questa scelta ha permesso a Mediaset di mantenere la continuità narrativa del reality senza rinunciare alla puntata settimanale. Il cambiamento ha però creato qualche incertezza tra gli spettatori, soprattutto perché le prime tre puntate erano state trasmesse regolarmente di mercoledì. Il passaggio al lunedì rappresenta quindi la principale novità del calendario estivo di Temptation Island.

Temptation Island resta disponibile su Mediaset Infinity

Chi non ha seguito la quarta puntata può recuperarla gratuitamente attraverso Mediaset Infinity. La piattaforma raccoglie gli appuntamenti completi dell’edizione 2026, insieme alle clip dedicate alle singole coppie e ai momenti principali del programma. Sono disponibili la prima puntata del 24 giugno, la seconda del 1° luglio, la terza dell’8 luglio e la quarta del 13 luglio.

La visione in streaming permette di seguire il percorso delle coppie prima del ritorno del programma su Canale 5. Mediaset Infinity propone inoltre i contenuti dedicati ai protagonisti, ai falò di confronto e alle dinamiche nate nei due villaggi. Il programma continua quindi anche online durante la pausa televisiva del 15 luglio.

Filippo Bisciglia resta alla guida del programma

La nuova edizione di Temptation Island conserva Filippo Bisciglia nel ruolo di conduttore e narratore del viaggio nei sentimenti. Il presentatore accompagna le sette coppie durante i ventuno giorni trascorsi separatamente, mostrando ai protagonisti i filmati registrati nei rispettivi villaggi. La formula del programma resta quella consolidata negli anni, con fidanzati e fidanzate chiamati a riflettere sulla stabilità della propria relazione.

Il cambio di giorno non modifica quindi la struttura del reality e non comporta alcun cambiamento nella conduzione. Temptation Island continuerà a seguire le storie già iniziate nelle prime settimane, portando progressivamente le coppie verso i falò di confronto e le decisioni finali.

Il ritorno previsto per lunedì sera

Temptation Island non andrà dunque in onda mercoledì 15 luglio, ma il programma proseguirà regolarmente nella nuova collocazione del lunedì. La quarta puntata è stata anticipata al 13 luglio, mentre il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 20 luglio nella prima serata di Canale 5. La scelta consente alla rete di evitare la sfida diretta con la semifinale dei Mondiali e di mantenere il reality in una serata considerata più favorevole.

Questa sera il pubblico di Canale 5 troverà quindi il film Ricomincio da me, mentre le puntate complete di Temptation Island restano disponibili in replica e streaming su Mediaset Infinity. Gli spettatori dovranno attendere il lunedì successivo per ritrovare Filippo Bisciglia e scoprire come proseguirà il percorso delle coppie ancora presenti nel programma.

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