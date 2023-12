7 Dicembre 2023

Taylor Swift persona dell’anno di “Time” per il 2023

da ilpost.it

Un anno straordinario per l’artista

La rivista Time ha annunciato che la sua “Persona dell’Anno” per il 2023 è la talentuosa cantante americana Taylor Swift. Una scelta che ha attirato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. A soli 33 anni, Swift è diventata un’icona nella musica pop, accumulando successi significativi nel corso degli anni. Il suo riconoscimento come Persona dell’Anno da parte di Time è il culmine di un anno straordinario per l’artista.

Dieci anni di una carriera sorprendente

L’annuncio è arrivato sulla copertina della rivista, con una fotografia di Taylor Swift che ha catturato l’essenza della sua influenza nella cultura popolare. La cantante, nata negli USA, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo grazie al suo “Eras Tour”. Uno spettacolo che ha attraversato continenti e ha rappresentato più di dieci anni di una carriera sorprendente.

Taylor Swift come Elvis Presley, Michael Jackson e Maradona

I redattori di Time hanno giustificato la loro scelta sottolineando il contributo eccezionale di Swift nei domini culturale, critico e commerciale. Nel suo articolo sulla rivista, il giornalista Sam Lansky ha elogiato la portata straordinaria dei risultati di Swift, paragonandola a leggende della musica come Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna.

“Come popstar, siede in una compagnia esclusiva, insieme a Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; come cantautrice, è paragonabile a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come donna d’affari, ha costruito un impero, secondo alcune stime di oltre 1 miliardo di dollari. E come celebrità – che per il fatto di essere una donna finisce sotto esame per tutto, dalle persone che frequenta a ciò che indossa – ha attirato un’attenzione costante e sa come usarla”, ha scritto Lansky.

Un premio basato sulla rilevanza e sull’influenza del destinatario

Il premio di Persona dell’Anno di Time è un riconoscimento prestigioso che viene assegnato ogni anno a una persona, un gruppo, un’idea o un oggetto che ha avuto un impatto significativo sugli eventi dell’anno. Taylor Swift si unisce a una lista illustre di vincitori, dimostrando il suo ruolo centrale nell’influenzare la cultura e la società.

Va notato che il riconoscimento di Persona dell’Anno era originariamente chiamato “Uomo dell’Anno” fino al 1999, quando fu modificato per riflettere una prospettiva più inclusiva. Il premio non è basato su un lavoro specifico svolto durante l’anno, ma sulla rilevanza e sull’influenza che il destinatario ha avuto sugli eventi.

Un’ascesa straordinaria

Il 2023 è un anno particolarmente significativo per Taylor Swift, che ha consolidato la sua posizione nella storia della musica. Con l’uscita del suo ultimo album, “Speak Now (Taylor’s Version),” una reinterpretazione di uno dei suoi primi dischi, Swift ha stabilito un nuovo record come la cantante donna con il maggior numero di prime posizioni nella Billboard Hot 100, superando persino icone come Barbra Streisand.

Solo due altri artisti musicali hanno raggiunto un tale livello di successo nella classifica della Billboard Hot 100: Jay-Z, con 14 primi posti, e i leggendari Beatles, con 19. L’ascesa di Taylor Swift è stata straordinaria, dimostrando la sua duratura influenza e il suo impatto duraturo sulla scena musicale globale.

Conclusioni

In conclusione, il titolo di Persona dell’Anno di Time per Taylor Swift è un riconoscimento meritato della sua eccezionale carriera e del suo straordinario impatto sulla cultura popolare nel corso degli anni. La sua influenza nella musica, insieme al suo successo commerciale e alla sua abilità nel gestire l’attenzione mediatica, la rende un’icona unica nel suo genere.

