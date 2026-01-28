28 Gennaio 2026

Vuoi guardare il video di “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026? Trovi il link in fondo all’articolo

“Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026 (VIDEO)

Il ritorno di Striscia la notizia come evento televisivo centrale – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026



Striscia la notizia torna al centro della scena televisiva con una scelta editoriale che segna una svolta storica, pur restando profondamente ancorata alla propria identità. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci continua a rappresentare un presidio di osservazione critica della società italiana, ma decide di cambiare passo, trasformando ogni appuntamento in un evento atteso e riconoscibile. La trasmissione conserva il suo linguaggio diretto, la sua ironia pungente e la sua capacità di intercettare i temi più sensibili per l’opinione pubblica, ma lo fa con una struttura più ampia e con una messa in scena che rafforza il valore simbolico del programma. Questo ritorno non ha il sapore della nostalgia, ma quello di una consapevolezza maturata nel tempo: Striscia la notizia non deve inseguire le mode, perché ha già costruito un modello che continua a funzionare.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla guida del programma – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026 (VIDEO)



Alla conduzione tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due volti che incarnano in modo naturale la storia e lo spirito di Striscia la notizia. La loro presenza in studio rappresenta una garanzia di continuità, ma anche un segnale di solidità editoriale in un momento di grande rinnovamento. Greggio e Iacchetti conducono con uno stile che unisce ironia, ritmo e capacità di commento, senza mai perdere il controllo del racconto complessivo. Il loro dialogo accompagna lo spettatore attraverso i vari momenti della puntata, creando un clima familiare che rafforza il rapporto di fiducia con il pubblico. La conduzione non si limita a introdurre i contenuti, ma li contestualizza, li interpreta e li collega, mantenendo sempre vivo il filo narrativo. In questo modo, i due conduttori diventano il perno intorno al quale ruota l’intera struttura del programma.

Le veline e il loro ruolo nella nuova edizione – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026



Le veline tornano a essere una presenza centrale nella costruzione visiva e ritmica della trasmissione, con un gruppo composto da Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. La loro partecipazione non si esaurisce in una funzione coreografica, ma contribuisce a scandire i tempi del racconto televisivo e a dare continuità ai passaggi tra studio e servizi esterni. In questa edizione, le veline si inseriscono in un contesto più ampio e strutturato, dove ogni elemento ha un ruolo preciso all’interno della messa in scena. La loro presenza richiama una tradizione storica del programma, ma allo stesso tempo si adatta a un impianto narrativo più moderno, che punta a un equilibrio tra spettacolo e contenuto. Questo approccio rafforza l’idea di una trasmissione che valorizza ogni componente senza trasformarla in semplice ornamento.

Gli inviati storici e la forza del racconto sul territorio – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026 (VIDEO)



Il cuore pulsante di Striscia la notizia resta il lavoro degli inviati, che portano il programma fuori dallo studio e lo ancorano alla realtà quotidiana. Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli rappresentano un gruppo eterogeneo ma profondamente riconoscibile. Ognuno di loro interpreta il ruolo di inviato con uno stile personale, fatto di ironia, determinazione e capacità di entrare in contatto diretto con le situazioni raccontate. Questo lavoro sul territorio consente alla trasmissione di trasformare segnalazioni e denunce in storie concrete, facilmente comprensibili dal pubblico. La presenza costante degli inviati rafforza la credibilità del programma e conferma la sua funzione di osservatore attento dei problemi reali del paese.

Le rubriche satiriche come pilastro del linguaggio di Striscia – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026



Le rubriche satiriche continuano a rappresentare uno degli elementi più identitari di Striscia la notizia, contribuendo a definire il tono e il linguaggio del programma. Cristiano Militello osserva la società con uno sguardo ironico e popolare, capace di cogliere vizi e contraddizioni della vita quotidiana. Barbascura X porta una satira dissacrante e fuori dagli schemi, che parla soprattutto a un pubblico più giovane ma riesce a coinvolgere anche gli spettatori storici. Rosaria Rollo completa il quadro con uno stile diretto e contemporaneo, che si inserisce perfettamente nella struttura del programma. Queste rubriche non interrompono il racconto, ma lo arricchiscono, offrendo chiavi di lettura diverse e mantenendo alta l’attenzione attraverso un’alternanza costante di registri.

Capitan Alex e l’arrivo di Alessandro Del Piero – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026 (VIDEO)



Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso di Alessandro Del Piero, che debutta come inviato con il personaggio di Capitan Alex. L’ex campione del calcio si presenta in una veste inedita, utilizzando il pallone come strumento simbolico per denunciare i mali del mondo contemporaneo. Questa scelta unisce sport, popolarità e impegno civile, creando un ponte tra mondi diversi e ampliando il pubblico potenziale della trasmissione. Capitan Alex non rappresenta una semplice incursione spettacolare, ma un’operazione narrativa pensata per rafforzare il messaggio del programma attraverso un linguaggio immediato e riconoscibile. L’ingresso di Del Piero conferma la volontà di Striscia la notizia di rinnovarsi puntando su figure capaci di parlare a generazioni diverse senza snaturare lo spirito originario della trasmissione.

Striscia Criminale e il contributo di Roberta Bruzzone – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026



Un’altra novità significativa riguarda l’introduzione della rubrica Striscia Criminale, affidata a Roberta Bruzzone. Questa sezione amplia l’orizzonte del programma, affrontando temi legati alla cronaca e alla criminologia con un taglio rigoroso ma accessibile. La presenza di Bruzzone aggiunge autorevolezza e profondità al racconto, offrendo al pubblico strumenti di comprensione più articolati. La rubrica si inserisce in modo naturale nella struttura della trasmissione, mantenendo il linguaggio chiaro e diretto che da sempre caratterizza Striscia la notizia. In questo modo, il programma dimostra di saper affrontare anche argomenti complessi senza perdere efficacia comunicativa, rafforzando la propria funzione informativa.

La band dal vivo diretta da Demo Morselli – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026 (VIDEO)



Per la prima volta nella sua storia, Striscia la notizia introduce una band dal vivo in studio, diretta da Demo Morselli. Questa scelta modifica profondamente l’atmosfera della trasmissione, rendendola più simile a un grande show televisivo che a un semplice appuntamento informativo. La musica accompagna i momenti chiave del racconto, sottolinea passaggi narrativi e contribuisce a creare una maggiore coesione tra i diversi segmenti della puntata. La presenza della band dal vivo rafforza la dimensione spettacolare del programma senza oscurarne i contenuti, offrendo al pubblico un’esperienza televisiva più ricca e coinvolgente. È un segnale chiaro della volontà di investire sulla qualità e sull’impatto emotivo della messa in onda.

La scelta della prima serata settimanale come svolta storica – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026



La decisione di andare in onda una sola volta a settimana, il giovedì, in prima serata rappresenta una svolta storica per Striscia la notizia. Per la prima volta, il programma abbandona la quotidianità per concentrarsi su un appuntamento unico, pensato per catalizzare l’attenzione del pubblico. Questa scelta trasforma la trasmissione in un evento atteso, aumentando il valore simbolico di ogni puntata. La prima serata consente inoltre di ampliare i tempi narrativi e di sviluppare i contenuti con maggiore respiro, senza la pressione della serialità quotidiana. Striscia la notizia cambia così pelle, mantenendo il cuore della sua identità ma scegliendo una collocazione che ne rafforza l’impatto mediatico.

Maria De Filippi e Tina Cipollari come inviate d’eccezione – “Striscia la notizia” puntata di oggi 29 gennaio 2026 (VIDEO)



Solo nella prima puntata, Maria De Filippi e Tina Cipollari assumono il ruolo di inviate d’eccezione, portando in scena una missione fortemente simbolica. Le due protagoniste hanno il compito di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nei posti riservati alle persone con disabilità. Questa scelta unisce volti amatissimi dal pubblico a una denuncia civile immediata e comprensibile, capace di sintetizzare perfettamente lo spirito del programma. L’intervento di De Filippi e Cipollari non ha solo valore spettacolare, ma rafforza il messaggio sociale di Striscia la notizia, dimostrando come la popolarità possa diventare uno strumento efficace per accendere i riflettori su comportamenti scorretti e temi di interesse collettivo.

“STRISCIA LA NOTIZIA” PUNTATA DI OGGI 29 gennaio 2026 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

CANALE 5 DIRETTA STREAMING PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI