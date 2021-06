Stasera in tv prima serata 9 giugno 2021 “Non sposate le mie figlie” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 9 giugno 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 9 giugno 2021 “Non sposate le mie figlie” su Rai 1

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Non sposate le mie figlie!” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “The Show Must Go On – Va tutto bene” (ore 21.20, COMEDY SHOW)

Raitre – “Chi l’ha visto?” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Grand Hotel – Intrighi e passioni” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Hard Kill” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Atlantide” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Name That Tune – Indovina la canzone“ (ore 21.30, GAME-SHOW)

Nove [CANALE 9] – “Accordi & Disaccordi“ (ore 21.25, TALK SHOW)

20 [CANALE 20] – “King Kong” (ore 21, FILM FANTASY)

Rai 4 [CANALE 21] – “Paura primordiale” (ore 21.20, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “Fuga per la vittoria” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Aspirante vedovo” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Amore a mille…miglia” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Amici come noi” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Cold Zone – Minaccia Glaciale“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Segreti, i misteri della Storia “ (ore 21.40, DOCUMENTI)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “101% Pucci” (ore 20.30, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Wild Nord America” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “1940 L’Italia in guerra – La dichiarazione” (ORE 21,10, DOCUMENTI) “Italiani” (ORE 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Spartacus – La guerra dei dannati” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Naruto Shippuden” (ore 21.45, CARTONI)

Rai 5 [CANALE 23] – “Le sinfonie di Brahms” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Come una madre” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Abito da sposa cercasi Puglia” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order – Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

