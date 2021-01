Stasera in tv prima serata 7 gennaio 2021: “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” su Rai 2. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 7 gennaio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 7 gennaio 2021: "Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali" su Rai 2.

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Che Dio ci aiuti 6” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” (ore 21.25, FILM FANTASTICO)

Raitre – “I miserabili” (ore 21.25, MINISERIE)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Daydreamer” (ore 21.20, SOAP OPERA)

Italia 1 – “Il ricco, il povero e il maggiordomo” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

La7 – “Spiriti nelle tenebre” (ore 21.15, FILM AVVENTURA)

Tv8 [CANALE 8] – “La cuoca del presidente” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Double impact – La vendetta finale” (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Self/less” (ore 21.00, FILM FANTASCIENZA)

Rai 4 [CANALE 21] – “XXX” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “L’ultima alba” (ore 21.00, FILM GUERRA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Danza contemporanea de Cuba” (ore 21.15, MUSICALE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Brave ragazze” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Anna e il re di Dresda” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “L’immortale“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “L’età dell’innocenza“ (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Le vere luci del Natale“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Cornetti alla crema” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet street” (ore 21.15, FILM MUSICALE)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Il silenzio dell’acqua” (ore 21.10, FICTION)

A cura di Barbara Piergentili

